NBA｜李安納準絕殺致勝 快艇105:102逆轉成功復仇火箭

NBA周三快艇背靠背作客再撼火箭，火箭曾一度領先快艇15分，但客隊憑着李安納(Kawhi Leonard)在第4節攻入19分，再加上命中關鍵準絕殺2+1下，成功以105:102反勝火箭成功復仇。

今場首節雙方鬥得難分難解，但快艇遲遲未能入局，火箭趁機將比數拉開一度領先15分，但隨後客隊手感及時回暖半場完結前拉近比分打成46:56，快艇第三節開始全力追分以70:76進入決勝節，前三節僅得8分的李安納末節迎來爆發，並多次將比數追平，在比賽還剩7秒時依然以102平手，快艇叫出暫停後發球，皮球傳到李安納手中後，在最後2秒中距離出手在被犯規下命中，加上投進之後的加罰，將比數定格在105:102成功反勝火箭。

今戰李安納上半場表現未如理想，但他在第4節及時回神，單節轟入19分助球隊復仇成功，全場他亦合計貢獻全場最高的27分、12籃板、4助攻和4抄截，而基斯鄧恩(Kris Dunn)和早前從溜馬轉會加入才剛打第2場的馬夫連(Benendict Mathurin)齊攻入16分。而火箭方面則有杜蘭特(Kevin Durant)攻入21分8籃板6助攻。

