Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜李安納準絕殺致勝 快艇105:102逆轉成功復仇火箭

籃球天地
更新時間：15:48 2026-02-12 HKT
發佈時間：15:48 2026-02-12 HKT

NBA周三快艇背靠背作客再撼火箭，火箭曾一度領先快艇15分，但客隊憑着李安納(Kawhi Leonard)在第4節攻入19分，再加上命中關鍵準絕殺2+1下，成功以105:102反勝火箭成功復仇。

李安納單節轟19分兼入致勝球 率快艇反勝火箭

今場首節雙方鬥得難分難解，但快艇遲遲未能入局，火箭趁機將比數拉開一度領先15分，但隨後客隊手感及時回暖半場完結前拉近比分打成46:56，快艇第三節開始全力追分以70:76進入決勝節，前三節僅得8分的李安納末節迎來爆發，並多次將比數追平，在比賽還剩7秒時依然以102平手，快艇叫出暫停後發球，皮球傳到李安納手中後，在最後2秒中距離出手在被犯規下命中，加上投進之後的加罰，將比數定格在105:102成功反勝火箭。

今戰李安納上半場表現未如理想，但他在第4節及時回神，單節轟入19分助球隊復仇成功，全場他亦合計貢獻全場最高的27分、12籃板、4助攻和4抄截，而基斯鄧恩(Kris Dunn)和早前從溜馬轉會加入才剛打第2場的馬夫連(Benendict Mathurin)齊攻入16分。而火箭方面則有杜蘭特(Kevin Durant)攻入21分8籃板6助攻。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT