NBA｜活塞、黃蜂球場「MMA」判罰出爐 4人停賽處分史超活遭重罰停7場

周一NBA活塞對黃蜂一戰中爆發大混戰，NBA今日針對事件公佈對涉事球員以停賽處分，其中活塞的史超活(Isaiah Stewart)遭重罰停賽7場，而黃蜂的迪亞巴特(Moussa Diabate)和碧捷斯(Miles Bridges)齊罰4場，主角之一活塞的杜雲(Jalen Duren)亦須停賽2場。

事件發生在周一活塞對黃蜂一戰的第三節，黃蜂的迪亞巴特犯規阻止杜雲上籃後，二人隨後頭撞頭對峙，杜雲先出手推開迪亞巴特，後者隨即揮拳反擊，之後便引發大混戰，史超活更在板凳衝出對向杜雲揮拳的碧捷斯作出攻擊，4人隨後亦被驅逐出場。

而NBA今日公佈對事件的處罰公告，向涉事的4名球員祭出停賽處分，黃蜂的迪亞巴特和碧捷斯齊停賽4場，而活塞的杜雲則只須停賽2場，處分最重的是活塞的史超活，聯盟指除了在當日行為外，基於他先超多次違反體育道德的行為記錄，而被重罰停賽7場，回顧史超活征戰NBA 6年，生涯至今已5度停賽可謂是停賽慣犯。

