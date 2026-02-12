Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜活塞、黃蜂球場「MMA」判罰出爐 4人停賽處分史超活遭重罰停7場

籃球天地
更新時間：11:56 2026-02-12 HKT
發佈時間：11:56 2026-02-12 HKT

周一NBA活塞對黃蜂一戰中爆發大混戰，NBA今日針對事件公佈對涉事球員以停賽處分，其中活塞的史超活(Isaiah Stewart)遭重罰停賽7場，而黃蜂的迪亞巴特(Moussa Diabate)和碧捷斯(Miles Bridges)齊罰4場，主角之一活塞的杜雲(Jalen Duren)亦須停賽2場。

黃蜂的迪亞巴特和碧捷斯齊罰停賽4場。AFP
黃蜂的迪亞巴特和碧捷斯齊罰停賽4場。AFP
慣犯史超活遭停7場。AFP
慣犯史超活遭停7場。AFP
周一NBA活塞對黃蜂一戰中爆發大混戰。AFP
周一NBA活塞對黃蜂一戰中爆發大混戰。AFP

活塞對黃蜂爆發全武行 4人停賽處分慣犯史超活遭停7場

事件發生在周一活塞對黃蜂一戰的第三節，黃蜂的迪亞巴特犯規阻止杜雲上籃後，二人隨後頭撞頭對峙，杜雲先出手推開迪亞巴特，後者隨即揮拳反擊，之後便引發大混戰，史超活更在板凳衝出對向杜雲揮拳的碧捷斯作出攻擊，4人隨後亦被驅逐出場。

而NBA今日公佈對事件的處罰公告，向涉事的4名球員祭出停賽處分，黃蜂的迪亞巴特和碧捷斯齊停賽4場，而活塞的杜雲則只須停賽2場，處分最重的是活塞的史超活，聯盟指除了在當日行為外，基於他先超多次違反體育道德的行為記錄，而被重罰停賽7場，回顧史超活征戰NBA 6年，生涯至今已5度停賽可謂是停賽慣犯。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
3小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
5小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
8小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT