Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│大帝勒邦占士未能達成65場門檻 21年最佳陣容神話破滅

籃球天地
更新時間：15:43 2026-02-11 HKT
發佈時間：15:43 2026-02-11 HKT

湖人周二NBA主場對馬刺，多名主將包括大帝勒邦（LeBron James）、當錫（Luka Doncic）休戰，球隊最終大敗108:136。因左腳關節發炎而缺席的占士，本季缺賽場次累積至18場，確定無緣達到聯盟規定的個人獎項最少出賽65場門檻，意味他自2005年起連續21年入選NBA年度最佳陣容的輝煌紀錄正式告終。

 

本季缺陣達18場 輝煌紀錄難再續

41歲的占士自新秀賽季起，僅一年未能進入年度最佳陣容。由2005至2025年，大帝合共13次入選年度一隊，二隊和三隊就各4次。可是本賽季他飽受傷病困擾，先是因坐骨神經痛缺席開季14場比賽，如今再添傷情，總共傷缺18場，未能達到聯盟規定的個人獎項最少出賽65場門檻，其連續入選紀錄止於21季。

1月曾試過「背靠背」比賽追紀錄

占士之前曾經為連續22年入選最佳陣容而努力，他在1月份試過「背靠背」出戰，但今次還是未能敵過傷患，忍痛放棄連續兩日出戰，無奈終斷個人紀錄。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
10小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
13小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
8小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
11小時前