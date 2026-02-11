NBA│大帝勒邦占士未能達成65場門檻 21年最佳陣容神話破滅

湖人周二NBA主場對馬刺，多名主將包括大帝勒邦（LeBron James）、當錫（Luka Doncic）休戰，球隊最終大敗108:136。因左腳關節發炎而缺席的占士，本季缺賽場次累積至18場，確定無緣達到聯盟規定的個人獎項最少出賽65場門檻，意味他自2005年起連續21年入選NBA年度最佳陣容的輝煌紀錄正式告終。

本季缺陣達18場 輝煌紀錄難再續

41歲的占士自新秀賽季起，僅一年未能進入年度最佳陣容。由2005至2025年，大帝合共13次入選年度一隊，二隊和三隊就各4次。可是本賽季他飽受傷病困擾，先是因坐骨神經痛缺席開季14場比賽，如今再添傷情，總共傷缺18場，未能達到聯盟規定的個人獎項最少出賽65場門檻，其連續入選紀錄止於21季。

1月曾試過「背靠背」比賽追紀錄

占士之前曾經為連續22年入選最佳陣容而努力，他在1月份試過「背靠背」出戰，但今次還是未能敵過傷患，忍痛放棄連續兩日出戰，無奈終斷個人紀錄。