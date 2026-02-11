NBA│雲班耶馬狂轟40分創紀錄 馬刺痛宰殘陣湖人

周二NBA，馬刺作客洛杉磯憑藉怪物狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）上陣26分鐘，就高效狂轟40分，以136:108輕鬆擊敗缺少多名主力的湖人，豪取5連勝。而此子於首節已獨得25分，刷新個人職業生涯單節得分新高。

雲班耶馬上陣高效狂轟40分，以136:108擊敗湖人。法新社

雲班耶馬首節入25分定調 湖人防線崩潰

湖人此役「背靠背」作戰，並讓勒邦占士（LeBron James）、當錫（Luka Doncic）等多名主力休戰。面對殘缺的紫金軍團，馬刺開賽便火力全開，雲班耶馬在場上如入無人之境，首節個人獨得25分，不僅刷新職業生涯單節得分紀錄，更創下馬刺隊史自1996至97賽季以來單節最高分。馬刺單節狂轟47分，早早奠定勝基。

半場攻下84分 馬刺寫新高

進入第2節，湖人雖然換上占士兒子布朗尼占士（Bronny James），但球隊防守端依舊漏洞百出，進攻亦失誤頻頻。馬刺則毫不手軟，持續擴大領先優勢。半場結束時，馬刺已取得84:55的巨大領先，其中84分更是湖人本季半場最高失分。雲班耶馬半場攻下37分，是本賽季全聯盟球員的半場得分新高。

由於分差過大，比賽下半場提早進入垃圾時間。最終，雲班耶馬出場26分鐘取得40分、12籃板的超高效率表現，成為聯盟史上首位在如此短時間內達成此數據的球員，率領馬刺以28分之差大勝。湖人方面，全隊5人得分上雙，根納特（Luke Kennard）與添美（Drew Timme）同獲全隊最高的14分。