NBA｜右膝傷勢反覆 勇士主將居利確認無緣參與洛杉磯明星賽

籃球天地
更新時間：21:38 2026-02-10 HKT
發佈時間：21:38 2026-02-10 HKT

勇士（Golden State Warriors）當家球星史堤芬居利（Stephen Curry）因受右膝傷患困擾，除了缺席周一（10日）晚對灰熊的比賽外，亦已確定將缺席本周日在洛杉磯舉行的 NBA 全明星賽。

教練卡爾：盼明星賽週後回歸

勇士主教練卡爾（Steve Kerr）在周一賽前宣佈了這項消息。居利不僅缺陣週一的比賽，周三主場迎戰馬刺的賽事也將高掛免戰牌。球隊目前的計劃是讓他利用明星賽週的空檔休養，期望在假期後能夠重返球場。

「他的狀況還不錯，」卡爾受訪時表示：「這真的是那種『每日觀察』（day-to-day）的情況，所以很難百分之百預測他能否在明星賽後的第一場比賽復出。但這絕對是我們的希望。如果他這週能順利完成所有復健工作，那他就有望按計劃回歸。」

勇士在明星賽周後的首場比賽，將是 2 月 19 日在主場迎戰塞爾特人。

38歲生日前夕受傷 本季已缺陣15場

將於 3 月 14 日年滿 38 歲的居里，是在 1 月 30 日主場以 124:131 不敵底特律活塞的比賽中因膝蓋痠痛提早退場。卡爾透露，該處傷勢在受傷前一週就已困擾著居利。隨後他也接受了 MRI 磁力共振檢查，確診為髕股關節疼痛綜合症（patellofemoral pain syndrome）。

這將是居里本賽季缺席的第 15 場比賽。在前 14 場他缺陣的賽事中，勇士隊僅取得 5 勝 9 負的成績。這名老將本季飽受傷病折磨，除了這次膝蓋發炎外，此前還因病缺席 3 場、左股四頭肌挫傷缺席 5 場、右腳踝痠痛缺席 1 場，以及左腳踝扭傷缺席 1 場。

屋漏偏逢連夜雨  占美拔拿收咧

勇士隊目前的後場戰力可謂捉襟見肘。除了居利之外，其後場拍檔占美拔拿（Jimmy Butler）亦遭遇重創。拔拿在 1 月 19 日對陣前東家熱火時弄傷右膝，並於週一完成了右膝前十字韌帶（ACL）撕裂的修復手術，預計將長期缺陣。

