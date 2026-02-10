Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜威廉斯傷癒復出即轟23分 雷霆力克湖人終止連敗

籃球天地
更新時間：18:47 2026-02-10 HKT
雷霆的謝倫威廉斯（Jalen Williams）周一傷癒復出即攻下全場最高的23分，領軍以119-110擊敗湖人，終止了球隊兩連敗的頹勢。

今仗雙方都有主力缺陣，雷霆缺少常規賽MVP基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），湖人亦有得分王當積（Luka Doncic）養傷。因腿筋拉傷缺陣十場的謝倫威廉斯今仗復出即肩負得分重入，尤其下半場攻入個人今仗23分中的15分，而賀姆格連則取得13分和10個籃板的雙雙成績，包括剩餘1分17秒時補灌得手，為雷霆鎖定勝局。

占士獨力難撐

湖人在當積養傷之下，由另一巨頭勒邦占士（LeBron James）支撐大局，他下半場亦投進14分，全場有22分進帳，連續兩場得20分或以下，但未能阻止球隊的三連勝勢頭被終結

湖人教練雷迪克(JJ Redick)賽後直言，球隊在第四節的戰術決策需要調整，特別是應該更早將球權交到占士手上。

