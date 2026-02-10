NBA｜杜雲承認情緒失控爆發「大混戰」 碧捷斯向球會和球迷道歉

NBA週一晚間一場常規賽演變成暴力衝突，底特律活塞作客夏洛特黃蜂的比賽，在第三節爆發大型群毆，最終導致四名球員被直接驅逐離場，場面極度混亂，甚至一度有警員入場維持秩序。賽後，杜雲承認當時情緒失控，碧捷斯則向球會和黃蜂球迷道歉。

杜雲迪亞巴特引發大混戰



衝突的導火線發生在第三節，活塞中鋒杜雲（Jalen Duren）被黃蜂的迪亞巴特（Moussa Diabate）犯規後，二人隨即發生口角並頭頂頭。迪亞巴特情緒激動，試圖揮拳攻擊杜雲，引發雙方球員介入。混亂中，活塞前鋒史超活（Isaiah Stewart）更衝向黃蜂的碧捷斯（Miles Bridges），用手臂鎖住其頭部並多次揮拳攻擊。整場鬥毆持續了約30秒，最終球證將引發衝突的杜雲、迪亞巴特，以及參與打鬥的史超活和碧捷斯一同驅逐離場。禍不單行，黃蜂主帥查理斯李（Charles Lee）在第四節亦因不滿判決而怒罵球證，需由球員拉開，最終同被逐出場。



杜雲指被對方多次挑釁



賽後，引發事件的杜雲表示：「大家情緒都很高漲。我們當然希望比賽能回歸籃球本身，但有時就是會發生這種事。這不是第一次有球隊試圖對我們採取額外的挑釁行為。最終，在激烈的競爭下，大家的情緒都上來了，事情就這樣發生了。」另一位主角碧捷斯則在社交媒體上向球迷及球會道歉：「對不起，黃蜂國度！對不起，黃蜂管理層！但我永遠都會保護我的隊友。」



查理斯利：需要更好控制情緒



主球證高寶（John Goble）在賽後報告中解釋，驅逐球員是因為他們在死球期間參與了打鬥行為，根據規則必須被罰離場。黃蜂主帥查理斯李則形容，事件由兩名球員的激烈對話開始，然後像雪球般越滾越大，他同時亦為自己被逐一事反省，承認：「在那個時刻，我需要有更好的情緒控制。」

