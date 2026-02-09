Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA受傷無緣明星賽申京遞補入選 連納復出挑戰3分賽第3冠

籃球天地
更新時間：15:42 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:42 2026-02-09 HKT

2026年NBA明星周在即，各賽事最終名單經已出爐，全明星賽上因基傑奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)因傷宣佈退賽，NBA總裁蕭華(Adam Silver)宣佈由火箭的明星中鋒申京(Alperen Sengun)遞補其空缺，而3分賽則有今季仍尚未上陣的連納(Damian Lillard)出戰挑戰第3冠。

今次是申京生涯第二次入選全明星賽。
SGA受傷無緣明星賽申京遞補入選。NBA官方X圖片
SGA因傷退出明星賽 申京遞補出戰

今屆全明星賽大改變，轉為分成三隊打4場12分鐘的循環賽制的小型錦標賽，分為「世界隊」、「美國星隊」和「美國條紋隊」，但今日NBA總裁蕭華發新聞稿宣佈，因SGA受傷將由火箭的土耳其中鋒申京遞補出戰。申京今季場均交出20.8分、9.4籃板以及6.3助攻，因此在他落選時不少球迷也大感可惜，今次遞補出戰可謂不留遺珠，今次亦是他生涯第二次入選全明星賽。

連納今季仍在養傷。AFP
連納復出挑戰3分賽第3冠。NBA官方X圖片
連納未復出先打3分賽 挑戰第3次奪冠

9屆全明星後衛連納上季遭遇左腳阿基里斯腱撕裂報銷，季後更遭公鹿無情裁掉，最終他亦回到「夢開始的地方」重回拓荒者，今季雖仍在養傷，但根據NBA最終公佈的三分賽名單竟驚現連納的身影，成為史上繼1989年聯盟邀請立陶宛球員庫添立堤斯(Rimas Kurtinaitis)後第2位沒有例行賽未出戰但仍受邀參加3分球大賽的球員，連納亦曾於2023和24年2奪3分賽冠軍，但去年衛冕失敗，今屆再度參戰挑戰繼布特(Larry Bird)和賀積士(Craig Hodges)後，成第3位3奪3分賽冠軍的球員。
 

