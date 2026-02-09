Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜李安納單核狂轟41分 快艇115:96擊敗木狼

籃球天地
更新時間：12:48 2026-02-09 HKT
發佈時間：12:48 2026-02-09 HKT

周日NBA快艇作客挑戰木狼。木狼最近表現掙扎，上仗對西岸排名倒數的塘鵝慘遭逆轉吞敗，今仗延續低迷表現。反觀快艇在李安納(Kawhi Leonard)狂轟41分的帶領下，最終以115:96取得勝利。

李安納一人扛起快艇 轟41分挫木狼

快艇今個轉會期結束前送出了哈登(James Harden)換入了加蘭特(Darius Garland)，然而這位年輕的後衛卻因傷還未能上陣，最近都需要李安納獨擔大旗，今戰作容木狼這位全明星前鋒亦並無令球隊失望，首節雙方比分還相當接近，但在第2節有李安納再攻入12分下打出一波18:2的攻勢，在李安納半場攻入24分下將比分拉開至54:42，易籃後木狼延續低迷狀態第3節僅得17分，快艇則迅速將比數打成80:59提早宣告進入垃圾時間，最終以115:96輕取木狼。

今戰李安納單人帶隊下狂轟41分，外加8籃板和4抄截，另外有約翰哥連斯(John Collins)和高倫尼分豪瑟(Yanic Konan Niederhäuser)齊齊攻入15分。反觀木狼今戰三分命中率低下，全場33投僅中8，狼王安東尼愛華士(Anthony Edwards)雖貢獻全隊最高的23分，但3分球射8中1更出現5次失誤，而林度(Julius Randle)則攻入次高的17分。
 

