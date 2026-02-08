NBA｜馬刺新星卡素轟超級三雙挫獨行俠兼破NBA紀錄

周六 NBA 常規賽，馬刺憑藉史提芬卡素（Stephon Castle）交出「40 分超級三雙」的驚人表現破 NBA 紀錄之餘，以 138-125 擊敗陷入低潮的獨行俠，豪取四連勝。

馬刺新星史提芬卡素。美聯社

這名上季最佳新人今場除了攻入職業生涯新高的40分外，還抓下 12 個籃板及送出 12 次助攻，外加 3 次搶截和 1 次封阻的全能表現。

年僅21歲又98天的卡素，成為NBA史上最年輕完成「40分、12籃板、12助攻」超級三雙的球員，打破由名人堂球星「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）所保持22歲33天的紀錄。

卡素轟超級三雙挫獨行俠。法新社

卡素亦成為繼勒邦占士（LeBron James）和盧卡當積（Luka Doncic）之後，史上第三年輕取得「40 分超級三雙」的球員。他亦是繼「海軍上將」大衛羅賓遜（David Robinson）後，馬刺隊史第二位達成此壯舉的球員。

卡素今場效率驚人，全場 19 投 15 中，命中率達 78.9%。這亦令他成為繼「上古神獸」張伯倫後，第二位以 75% 或以上命中率獲得「40 分超級三雙」的球員。在他的帶領下，馬刺在3天內兩度擊敗獨行俠，令對手吞下七連敗。

卡素賽後笑著說：「我不知道，也許這一天有什麼特別吧，能打出這樣的比賽絕對是夢想成真。感覺只是上場打球，對每一次出手都很自在，然後看著球應聲入網。更重要的是，知道這表現能為球隊帶來勝利，感覺更棒。」

