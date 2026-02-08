Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜約基治累積182次三雙超越「大O」 金塊末節發力挫公牛止頹勢

籃球天地
更新時間：14:06 2026-02-08 HKT
發佈時間：14:06 2026-02-08 HKT

金塊球星約基治（Nikola Jokic）再創歷史！這名金塊明星中鋒在周六金塊對公牛的比賽中，交出22分、17次助攻和14個籃板的三雙數據，職業生涯累積第182次常規賽「三雙」，正式超越名宿「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson），獨佔NBA歷史三雙榜第二位。金塊在他的帶領下，最終以136:120擊敗公牛，結束了三連敗的頹勢。 


約基治今季第19次三雙
約基治今仗達成的三雙，不僅是其本賽季第19次，也是他連續第二場比賽錄得此全能數據。目前，他以182次在NBA歷史三雙榜上排第二，只有韋斯博克（Russell Westbrook）的207次排在他之前。
金塊今仗多點開花，占姆梅利（Jamal Murray）亦貢獻28分和11次助攻，小夏達威（Tim Hardaway Jr.）則有23分進帳。公牛方面，布斯利斯（Matas Buzelis）攻入21分，塞克斯頓（Collin Sexton）得到17分，但球隊仍然無力回天，吞下四連敗。
金塊第4節發生反勝
今仗過程峰迴路轉，公牛在上半場以65:59領先，並在第三節末段打出一波16:2的強勁攻勢，帶著104:97的7分領先優勢進入第四節。然而，金塊在決勝節突然發力，開局打出一波20:2的攻擊浪潮，一舉反超並奠定勝局。公牛在第四節前六分鐘竟無一記運動戰入球，單節投籃命中率僅為17投5中，最終無力回天。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
34分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT