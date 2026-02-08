NBA｜約基治累積182次三雙超越「大O」 金塊末節發力挫公牛止頹勢

金塊球星約基治（Nikola Jokic）再創歷史！這名金塊明星中鋒在周六金塊對公牛的比賽中，交出22分、17次助攻和14個籃板的三雙數據，職業生涯累積第182次常規賽「三雙」，正式超越名宿「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson），獨佔NBA歷史三雙榜第二位。金塊在他的帶領下，最終以136:120擊敗公牛，結束了三連敗的頹勢。



約基治今季第19次三雙

約基治今仗達成的三雙，不僅是其本賽季第19次，也是他連續第二場比賽錄得此全能數據。目前，他以182次在NBA歷史三雙榜上排第二，只有韋斯博克（Russell Westbrook）的207次排在他之前。

金塊今仗多點開花，占姆梅利（Jamal Murray）亦貢獻28分和11次助攻，小夏達威（Tim Hardaway Jr.）則有23分進帳。公牛方面，布斯利斯（Matas Buzelis）攻入21分，塞克斯頓（Collin Sexton）得到17分，但球隊仍然無力回天，吞下四連敗。

金塊第4節發生反勝

今仗過程峰迴路轉，公牛在上半場以65:59領先，並在第三節末段打出一波16:2的強勁攻勢，帶著104:97的7分領先優勢進入第四節。然而，金塊在決勝節突然發力，開局打出一波20:2的攻擊浪潮，一舉反超並奠定勝局。公牛在第四節前六分鐘竟無一記運動戰入球，單節投籃命中率僅為17投5中，最終無力回天。