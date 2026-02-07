Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜22分驚天大逆轉！ 塞爾特人主場險勝熱火豪取五連勝

籃球天地
NBA常規賽塞爾特人對熱火上演一場峰迴路轉的激戰，主隊塞爾特人在一度落後多達22分的情況下，憑藉謝倫布朗（Jaylen Brown）攻入29分，以及後備上陣的普里查德（Payton Pritchard）轟入24分，加上戴歷韋特（Derrick White）末段投進致勝三分球，最終以98-96上演本賽季最大逆轉，險勝到訪的熱火豪取五連勝。

綠軍最多落後22分

熱火今仗反客為主，開賽初段打出一波15:2的攻勢，迅速建立領先優勢，並在上半場一度領先多達22分，半場結束時以59-38遙遙領先。塞爾特人上半場進攻完全啞火，投籃命中率僅得28%。然而，第三節風雲突變，在一度落後49:67時，綠軍如夢初醒，在該節最後7分多鐘打出一段25:7的瘋狂攻勢，並在完結前將比分追至74:74平手進入決勝第四節。

戴歷韋特投中致勝3分

末節雙方比分緊咬，決勝一擊來自綠軍的戴歷韋特，儘管他全場手感不佳20投僅6中，但他於最後1分31秒在底角命中價值千金的三分球，為球隊奠定勝局，全場亦貢獻21分。熱火在最後一擊本有機會絕殺比賽，可惜未能把握，最終飲恨落敗。熱火方面，域堅斯（Andrew Wiggins）攻入26分，鮑維（Norman Powell）則有24分進帳。連同今仗，塞爾特人今賽三戰熱火錄得全勝。

