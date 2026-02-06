籃球｜學界籃球精英賽下周末決戰啟德 協恩爭11連霸 男拔盼以實力破質疑

「2025-2026年度Nike全港學界籃球精英賽」4強和決賽將於2月14、15日在啟德體藝館上演，冠名贊助商Nike昨日特意舉辦「This One Moment」分享會，邀請一眾現役球員、教練和學體會代表等分享自己的精英賽經驗和看法，活動過後協恩中學的任明敏副校長受訪表示，協恩球隊同人有一直與時並進才可締造10連霸的成就，而男拔現役隊員梁浚朗則希望用實力打破外界質疑。

任明敏副校長表示協恩球隊同人有一直與時並進才可締造10連霸的成就。攝影:魏國謙

協恩稱霸10年 任明敏副校長指隨時代進步

協恩中學已達成在女籃精英賽上的10連霸，近年已退居幕後的協恩副校長任明敏是締造這項驚人記錄的重大功臣之一，活動後被問到有沒有任何假想敵時，她直言：「自己囉。」對於如何看待今次將會面對港大同學會時，她表示對手進步了很多而且也磨合多年，對於港大同學會比較有身高優勢，Miss Yum也表示會在戰術上作調整，並嘗試打快一點。協恩稱霸十年，十年間籃球的戰術和風格上也有不少改變，Miss Yum被問到有沒有在這十年間有所改變時，她表示：「我覺得有嘅，即係我諗無論喺速度上面啊，或者打法上面啊，或者戰術上面呢，我覺得協恩係不斷進步緊嘅，我覺得亦都令到我哋教練，都要不斷去求新嘅知識啊，不斷去進步，我哋進步先會令到球員進步。」

胡曉琳（右下），譚蒨蔚（左下），梁華恩（左上），馮卓俐（右上）

而英華女籃的胡曉琳表示目今年是最後一年，因此都希望可以帶領球隊到一個更高的位置，而被問到4強對上曾在小組賽上不敵的女拔有什麼特別的應對時，她則直言：「其實都冇特別唔同嘅部署啦，反而我覺得我哋嚟緊會更加專注點樣去提升自己嘅狀態，因為我哋上次都打過加時，咁體能上的確係需要提升，令自己可以維持得到即使係打45分鐘都可以表現到自己嘅狀態。同埋加強同團隊嘅配合，所以希望再次迎戰女拔嘅時候可以獲得勝利。」

男拔現役隊員梁浚朗希望用實力打破外界質疑。攝影:魏國謙

衞冕軍男拔背負外界壓力 盼用實力令外界改觀

男拔去年繼2017-18年後重奪冠軍，今年以衞冕軍出戰，男拔作為籃球強校亦受到外界更多的關注，現役成員梁浚朗則表示大眾普遍視拔萃為眾矢之的，外界會認為男拔贏是應份的，輸的時候會冷言冷語對待，然而卻無視了他們亦為了精英賽負出了的汗水和時間，有的DSE考生也為了精英賽更動補習的行程，面對外界的壓力梁浚朗則表示希望用球場上的表現令他們改觀：「我哋大部分有好多影片啦擺咗上網啦，之後下面有好多嘅評論都係講緊我哋拔萃啦。我哋全部都覺得係一種動力，推動我哋去更加去進步，然後去改變呢啲評論人嘅對我哋嘅睇法咁樣。」4強戰拔萃將會迎戰聖若瑟書院，梁浚朗亦表示對手不容忽視，球隊也會根據對手去作一些戰術上的掉動。

梁浚朗（左1），施建宏（左2），李梓謙（右2），何青孺（右1）

而今年轉到張振興伉儷書院的李梓謙表示今年是第一次打精英賽，他而言因為一直也有關注這項賽事，因此感到很夢幻也圓了夢，張振興去年決賽不敵男拔屈居亞軍，李梓謙反而對於爭冠還保持冷靜心態，希望一步一步做好，打好4強才去考慮下場。去年李梓謙只能作為觀眾在體藝館觀戰，今次真正踏足在賽場上他則表示：「我覺得係真係一個舞臺，同埋近年大家對精英賽嘅關注度都高咗啦，然後我覺得係一個可以令到更加多人睇到我哋見證到我哋嘅舞臺啦。」

記者/攝影:魏國謙