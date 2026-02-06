籃球｜學界精英籃球賽邁向盛事化 啟德決戰前夕分享成長與傳承

「2025-26年度 Nike 全港學界精英籃球比賽」下周末在啟德體藝館迎來最終決戰，在2月14、15日分別上演4強戰和決賽及季軍戰，大戰之前的周四（6號）NIKE特意舉辦《This One Moment》分享會，邀請學體會代表、籃球教練及歷屆與現役精英籃球賽球員，分享參與的時刻和感受。

精英賽日漸盛事化 為球員提供更大舞台

一年一度由中國香港學界體育會主辦、Nike冠名贊助的「Nike 全港學界精英籃球比賽」2月14、15日迎來最終戰，賽事舉辦場地不斷升級，由修頓、麥花臣到伊館再到去年開始在啟德體藝館舉辦，學體會代表兼中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄及協恩中學任明敏（Miss Yum)副校長在分享會中回顧多年來賽事的成長，在學體會與 Nike 多年合作推動下，精英籃球賽由校園賽事逐步發展為全城矚目的年度盛事，規模與影響力持續提升，吸引更多球迷及社會大眾參與支持。賽事同時成為培育新一代球員的重要平台，讓學生在競技與歷練中建立技術、心態與承擔，並在良性競爭中共同成長，推動學界籃球邁向更高層次。

Miss Yum也表示在衛冕的路上亦有不少挑戰，希望外界能夠看到其他學校背後的付出。攝影:魏國謙

而曾助協恩在精英賽達成歷史性10連霸的Miss Yum也表示在衛冕的路上亦有不少挑戰，希望外界能夠看到其他學校背後的付出，她說：「希望大家唔好只將目光放喺協恩10連霸上，亦可以睇到每間學校喺過去10年嘅付出，對籃球嘅堅持同熱愛。」

葉耀邦提到從球員到教練的體會大有不同。攝影:魏國謙

同場亦有教練和過去曾參加過精英賽的球員分享經驗和在當時的感受，在場的8名現役球員亦有機會向前輩發問，真正意義上地做到新舊傳承。前男拔隊員的葉耀邦由球員身份轉變成教練，現執教的新會商會陳白沙紀念中學今年距離殺入精英賽僅一步之遙，他提到從球員到教練的體會大有不同，他說：「面對失敗嗰個情景就好似以前當日自己咁樣。 我仲要學識點樣控制自己嘅情緒，仲要教識佢點樣成長，我覺得比做球員更加難，咁依啲種種寶貴的經驗帶俾我唔單止喺打波上，我覺得無論日後工作上或者做人上都已經學識點樣面對失敗，始終我覺得做人唔會永遠，即係事事都順利嘅點樣面對壓力面對失敗係一個好大嘅課題呢。」

「2025-2026 年度 Nike 全港學界精英籃球比賽」賽程

地點： 啟德體藝館競技場

2 月 14 日（星期六）

10:00 女子組四強 港大同學會書院 VS 協恩中學

12:15 女子組四強 英華女學校 VS 拔萃女書院

15:00 男子組四強 張振興伉儷書院 VS 裘錦秋中學（葵涌）

17:15 男子組四強 聖若瑟書院 VS 拔萃男書院

2 月 15 日（星期日）

10：00 女子組季軍戰 12：00 男子組季軍戰

15：00 男子組冠軍戰 18：00 女子組冠軍戰

記者/攝影:魏國謙