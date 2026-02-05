Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜紐約人兩個加時134：127拔「金」八連勝 賓臣42分領軍 唐斯浴血奮戰

籃球天地
更新時間：20:52 2026-02-05 HKT
發佈時間：20:52 2026-02-05 HKT

紐約人周三經歷雙加時惡戰，主場以134：127力克金塊，豪取八連勝。主將賓臣(Jalen Brunson)火力全開，轟下42分、9次助攻及8個籃板球，成為取勝頭號功臣。

比賽過程異常激烈，雙方比分全程緊咬，從未拉開至雙位數差距。 金塊首節領先兩分，但半場則是紐約人反追55：53。紐約人開局即遇驚險，中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)首節突破時與對手頭部相撞，右眼上方出血，染紅白色戰袍。他經包紮後堅持作賽，貢獻24分及12個籃板，直至首個加時犯滿離場。

換邊後分數依然緊湊，第三節紐約人只領先6分。金塊前鋒披頓屈臣(Peyton Watson)第四節右腿傷出，削弱輪換陣容。第四節最後13秒，梅利急停跳射命中，金塊追平紐約人108:108，而約基治臨完場三分射失，兩隊只能進入加時。 

首個加時尾聲出現爭議判罰，金塊憑般恩(Christian Braun)兩記罰球扳平119平手。進入第二個加時，賓臣獨取10分，包括連得6分的關鍵表現，助球隊終結懸念。紐約人以以134：127勝金塊 ，今場過後延續強勢，獲得8連勝。 

金塊方面，梅利(Jamal Murray)攻入39分，約基治(Nikola Jokic)取得30分、14籃板球 及10次助攻的「三雙」，但仍難阻球隊吞下三連敗。

