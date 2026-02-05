Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│獨行俠將一眉交易至巫師 徹底以法拉格為核心重新出發

籃球天地
更新時間：19:19 2026-02-05 HKT
發佈時間：19:19 2026-02-05 HKT

獨行俠周三再度進行重磅交易，將去年才換來的當家中鋒一眉安東尼戴維斯（Anthony Davis）等人打包送往巫師，換取中距離好手米杜頓（Khris Middleton）、碧格利（Marvin Bagley III）和合共5個未來選秀權。此舉明顯是扶正去年狀元法拉格（Cooper Flagg）為核心重新出發，並意味球隊在上屆當積（Luka Doncic）交易案中徹底失敗。

一眉加盟後不停受傷

去年2月獨行俠送走當家球星當積，從湖人換來一眉和基斯迪（Max Christie），命運始終多舛。一眉加盟後因傷打打停停，未能打出預期表現，令去年11月被解僱的總經理夏里遜（Nico Harrison）成為眾矢之的。即使球隊幸運抽中狀元簽並選入天才新秀法拉格，戰績依然未見起色，交易傳聞甚囂塵上。

獨行俠將一眉安東尼戴維斯(圖)交易至巫師。路透社
獨行俠將一眉安東尼戴維斯(圖)交易至巫師。路透社
獨行俠將以法拉格為核心重新出發。路透社
獨行俠將以法拉格為核心重新出發。路透社

換來米杜頓、碧格利

獨行俠在今次交易將一眉、迪安祖羅素（D'Angelo Russell）及艾思安（Dante Exum）一併送往巫師，換來米杜頓和碧格利，以及26和30年首輪簽，並附帶三個次輪簽。交易後，一眉將與巫師控衛楊格（Trae Young）組成「YA連線」，備受矚目。

扶正法拉格為核心重新出發

今次獨行俠放走一眉，等同於以超級球星當積換來基斯迪和米杜頓、兩個首輪及三個次輪選秀權，意味交易徹底失敗。而獨行俠再放球星，令法拉格有更大發展空間，球隊將扶正他為核心重新出發。

