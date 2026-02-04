NBL｜香港金牛遭今季首敗 全隊手感冰涼 福田主場不敵鹽南蘇科雄獅

香港金牛周二於 2025-26 年全國男子籃球聯賽（NBL）出戰農曆新年假期前最後一場常規賽，在福田主場以88：96不敵鹽南蘇科雄獅，吞下今季首場敗仗。

香港金牛今仗正選陣容派出中鋒巴爾文（Ondřej Balvín）與外援美臣鍾斯（Mason Jones），配合唐才育、孫晨然及盧藝文出戰。甫開賽，盧藝文送出妙傳，助禁區走空的巴爾文雙手入樽先開紀錄，美臣鍾斯亦命中三分球，而盧藝文亦接應孫晨然傳送得手，香港金牛開局不錯。但鹽南蘇科雄獅外援格林首節手感火熱，單節獨取 8 分，令主隊未能拉開比分。

首節中段，香港金牛由唐才育及阿諾斯克（E.J. Anosike）連續籃底取分，再加上董健命中一記三分球，打出一段 8：0 攻勢，將比分拉開至 21：10，首次取得雙位數領先。不過客隊在完節前回敬一段 6：0 反擊，收窄分差，香港金牛首節仍以 23：18 領先。第二節，客軍外援格林接連命中兩記三分球，將比分追平 24：24。其後比賽陷入拉鋸戰，雙方互有攻守，多次互換領先。唐才育、侯天一及孫晨然在關鍵時刻先後射入三分球，為香港金牛穩住軍心、緊咬比分。然而節末客隊連續命中三分球，香港金牛半場結束以 48：53 稍稍落後。

換邊後，香港金牛手感未見起色，開段主要靠殺入內線搏得罰球搶分，加上一些具爭議性的判決，影響了球隊節奏，一度被拉開至最多 10 分。其後董健再度上陣，隨即命中三分球帶動士氣，孫晨然底線突破得手，加上新鮮出爐的「入樽王」阿諾斯克送上一記大力入樽，球隊打出一段 7：0 攻勢，將比分追近。隨後厄特爾二世（MichaelErtel II）與侯天一輪流搶分，第三節完結時，香港金牛以 69：74 落後。

進入決勝的第四節，客隊的手感依然火熱，但香港金牛展現永不放棄精神，全力追分。美臣鍾斯、董健、阿諾斯克的突破，以及盧藝文的三分球，讓分差縮小至 84：87，僅差一個控球權。可惜隨後未能把握幾次空位三分球，最終以 88：96 不敵鹽南蘇科雄獅，吞下今季首敗，也終結了 NBL 開季的 14 連勝紀錄。香港金牛今場三分球 31 射 6中，命中率 19.4%，相反對手 20 射 10 中，成為今場勝負關鍵。

香港金牛主教練解立彬表示：「問題在防守方面，之前比賽出現的一些問題，大家表現得不太在意。這是年前最後一仗，之後有十多天時間訓練，球隊應該作出一些變化，在給大家卸包袱的前題下，大家可以重視比賽的細節，繼續發掘球隊的潛能。」