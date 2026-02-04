NBA｜22-23賽季灰熊走淨莫蘭特 灰熊送走謝倫積遜到爵士決心重建

NBA轉會市場關閉在即，灰熊亦下定決心重建，送出謝倫積遜(Jaren Jackson Jr.)在內4位球員至爵士，換入奇利頓(Walter Clayton Jr.）在內4位球員以及3個首輪籤，此舉亦意味着22-23賽季西岸排名第2的人馬只剩莫蘭特(Ja Morant)。

灰熊送謝倫積遜到爵士決心重建。AP

灰熊決心重建送走謝倫積遜 有指莫蘭特都想送走

灰熊曾在22-23賽季在一眾年輕球員帶領下，如莫蘭特、謝倫積遜以及班恩(Desmond Bane)，以西岸第2殺入季後賽，但遭湖人以4:2淘汰，然而年輕就是本錢，有不少人也期待這隊年輕有活力的球隊之後的表現，然而之後表現浮沉，之後更陸續交易走班恩和D布魯士(Dillon Brooks)，預視著灰熊已經開始步入重組階段。

有指灰熊亦在尋求交易莫蘭特。AP

但今季在莫蘭特受傷病和場外因素影響下，灰熊深陷低潮，今季暫得19勝29敗，如果交易截止前灰熊終於有動作，與爵士達成交易送走謝倫積遜、蘭度(Jock Landale)、干查(John Konchar)以及雲斯威廉斯(Vince Williams Jr.)，並換入奇利頓、國家隊成員李凱爾(Kyle Anderson)、軒哲斯(Taylor Hendricks)、尼恩(George Niang)以及3張首輪籖，正式宣告球隊進入重建時期，有指球隊亦在尋求交易莫蘭特，望將球隊推倒重來。

