NBA｜22-23賽季灰熊走淨莫蘭特 灰熊送走謝倫積遜到爵士決心重建
更新時間：15:16 2026-02-04 HKT
發佈時間：15:16 2026-02-04 HKT
發佈時間：15:16 2026-02-04 HKT
NBA轉會市場關閉在即，灰熊亦下定決心重建，送出謝倫積遜(Jaren Jackson Jr.)在內4位球員至爵士，換入奇利頓(Walter Clayton Jr.）在內4位球員以及3個首輪籤，此舉亦意味着22-23賽季西岸排名第2的人馬只剩莫蘭特(Ja Morant)。
灰熊決心重建送走謝倫積遜 有指莫蘭特都想送走
灰熊曾在22-23賽季在一眾年輕球員帶領下，如莫蘭特、謝倫積遜以及班恩(Desmond Bane)，以西岸第2殺入季後賽，但遭湖人以4:2淘汰，然而年輕就是本錢，有不少人也期待這隊年輕有活力的球隊之後的表現，然而之後表現浮沉，之後更陸續交易走班恩和D布魯士(Dillon Brooks)，預視著灰熊已經開始步入重組階段。
但今季在莫蘭特受傷病和場外因素影響下，灰熊深陷低潮，今季暫得19勝29敗，如果交易截止前灰熊終於有動作，與爵士達成交易送走謝倫積遜、蘭度(Jock Landale)、干查(John Konchar)以及雲斯威廉斯(Vince Williams Jr.)，並換入奇利頓、國家隊成員李凱爾(Kyle Anderson)、軒哲斯(Taylor Hendricks)、尼恩(George Niang)以及3張首輪籖，正式宣告球隊進入重建時期，有指球隊亦在尋求交易莫蘭特，望將球隊推倒重來。
最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
2026-02-03 13:30 HKT
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
2026-02-03 14:13 HKT
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
5小時前