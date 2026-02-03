Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜辛根狂轟39分 殘陣火箭客場擊落溜馬

籃球天地
更新時間：19:00 2026-02-03 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-03 HKT

周一NBA溜馬對火箭，客軍火箭在主將杜蘭特（Kevin Durant）缺陣下，全靠中鋒辛根（Alperen Sengun）挺身而出轟入平個人今季最高的39分，加上史密夫（Jabari Smith Jr.）亦有19分進帳，最以118-114險勝印第安納溜馬，取得三連勝。

中鋒辛根（Alperen Sengun）。法新社
客軍火箭主將杜蘭特（Kevin Durant）缺陣。美聯社
火箭今仗人手嚴重不足，全明星前鋒杜蘭特因踩到球迷腳部導致左腳踝扭傷而缺陣，而另一位中鋒亞當斯（Steven Adams）亦已因手術而賽季報銷。在球隊危急之際，土耳其中鋒辛根挺身而出，全場25投13中，加上18次罰球命中13球，豪取39分及16個籃板球的雙雙成績，成為球隊獲勝的最大功臣。他在決勝的第四節，單節12次站上罰球線命中8球，為球隊鎖定勝局。

火箭以118-114勝印第安納溜馬。法新社
溜馬方面，施亞甘（Pascal Siakam）攻入27分，馬祖連（Bennedict Mathurin）則有25分進帳。比賽過程一波三折，溜馬在開賽初段控制戰局，但火箭在第二節末段打出攻勢反超。易邊後，火箭一度將領先擴大至12分，但溜馬隨即反擊並在第三節末段反超比分。戰至關鍵時刻，火箭在辛根的帶領下打出一波12:2的致命攻勢，一舉奠定勝基。

溜馬施亞甘（Pascal Siakam）攻入27分。法新社
