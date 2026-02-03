NBA｜交易大限前震撼彈？ 傳哈登或與快艇分道揚鑣
更新時間：17:09 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:09 2026-02-03 HKT
NBA交易截止日（週四）前夕傳出震撼消息，據ESPN周一報導，快艇隊正與隊中球星哈登（James Harden）商討，研究在交易大限前達成交易的可能性。消息人士透露，東岸勁旅騎士是對哈登表達了「濃厚興趣」的球隊之一。
交易主動權在哈登手上
現年36歲的哈登在任何交易中都擁有否決權。他在去年休季與快艇簽下一份為期兩年、總值8150萬美元(約6億3600萬港元)的合約，但合約的第二年為球員選項，意味著他本季結束後可以自行決定去留，因此技術上他對任何交易都有最終話事權。
神秘缺陣引發猜測
哈登最近的動向引發外界諸多猜測。他以「個人理由」缺席了球隊周日戰勝太陽及周一主場敗給76人的比賽。快艇主帥路爾（Tyronn Lue）在周一賽前證實，哈登當時正在其鳳凰城的家中。
在周一賽後，路爾拒絕評論任何交易傳聞，但他強調哈登對球隊意義重大，並在被問及是否希望哈登留隊時反問道：「誰會不想要哈登呢？」
由「有幸效力」到醞釀離隊？
諷刺的是，哈登的加盟一度被視為快艇重返季後賽行列的關鍵。球隊在開季經歷6勝21負的災難性開局後，正是在他的帶領下重回正軌，目前仍在競爭季後賽附加賽的席位。哈登本人最近接受ESPN訪問時，還表示為能在家鄉洛杉磯打球感到「幸運」，並對球隊能「王者歸來」充滿信心。
快艇是哈登繼雷霆、火箭、籃網及76人後效力的第五支球隊。球隊在2023年透過交易從76人得到他，期望他與李安納（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）組成三巨頭衝擊總冠軍。如今傳出交易消息，為這支球隊的未來增添了巨大變數。
