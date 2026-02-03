NBA｜麥斯狂轟7球三分 76人主場擊落快艇豪取四連勝
更新時間：16:13 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:13 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:13 2026-02-03 HKT
周一NBA76人對快艇，76人憑藉後衛麥斯（Tyrese Maxey）攻入29分，包括7個三分球，主場以128:113擊敗陣容不整的快艇，豪取四連勝。
76人的巴路（Dominick Barlow）亦表現出色，交出26分和16個籃板的雙雙成績，而從足踝傷患中逐漸重拾狀態的星級中鋒安迪（Joel Embiid）則貢獻了24分。快艇方面，星將李安納（Kawhi Leonard）攻入全隊最高的29分，後備上陣的佐敦米拿（Jordan Miller）亦有21分進帳。
今場比賽，76人由頭贏到尾，攻勢凌厲，半場結束時已以72:53領先19分，比賽期間更一度將分差擴大至23分。儘管快艇在第三節稍為追近，但76人依然以100:87，帶著13分的領先進入決勝第四節。李安納雖在第四節力圖率隊反撲，但獨力難支，快艇始終未能組織起有效的持續攻勢，最終亦未能阻止球隊落敗。
值得一提的是，今場比賽的兩位主角安比和李安納，均未獲選為今屆全明星賽的後備球員。快艇今仗飽受主力缺陣的困擾，主將哈登（James Harden）因個人理由連續第二場缺陣，而另一位球星保羅佐治（Paul George）則因違反聯盟禁藥規定正在服禁賽令。此戰過後，快艇在過去11場比賽中戰績為8勝3負，他們仍需為晉級季後賽附加賽的資格而努力。
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT