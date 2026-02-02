NBL全明星賽｜香港金牛外援阿諾斯克入樽賽封王 正賽轟29分領南區明星隊奏捷

2025－26 年NBL全明星賽⽇前於貴州省遵義市圓滿落幕，香港⾦⽜的 E.J.阿諾斯克（E.J. Anosike）成為全場焦點，不僅在入樽⼤賽中憑創意與爆發⼒勇奪冠軍，更於正賽交出亮眼「雙雙」表現，帶領南區明星隊以126：111擊敗北區明星隊，成為全明星周末最⼤贏家。

在全明星周末重頭戲之⼀的入樽⼤賽中，阿諾斯克火⼒全開。⾸輪他以別出⼼裁的⾓⾊扮演，結合完整「劇情式」設計完成入樽，成功引爆全場氣氛，獲評46分；次輪再度升級動作難度與完成度，技驚四座之下取得50分滿分，最終以總分96分⼒壓群雄，勇奪入樽王寶座。

轉戰全明星正賽，阿諾斯克延續強勢表現，攻守兩端同樣⾼效，全場攻入29分並搶下11個籃板，成為南區明星隊內線⽀柱。另⼀名香港⾦⽜球員刁展望亦貢獻4分並交出3次助攻。在香港⾦⽜主教練解立彬帶領下，南區明星隊最終以15分優勢擊敗北區明星隊，為今屆 NBL 全明星賽畫上圓滿句號。

阿諾斯克賽後表⽰：「感覺實在太棒了，能夠參與全明星賽令我感到非常開⼼。我的⽬標是享受比賽，為球迷帶來歡樂，令⼤家笑得開⼼，很⾼興⾃⼰做到這⼀點。贏得入樽⼤賽和全明星正賽，與⼤家⼀同經歷這⼀切，真的非常特別。」

完成全明星賽後，香港⾦⽜將迅速回歸聯賽節奏，於明⽇返回福⽥主場迎戰鹽南蘇科雄獅，⼒爭以15連勝佳績完成新年假期前最後⼀場常規賽。