NBA｜活塞狂勝53分創隊史紀錄 杜倫入選明星賽即交「雙雙」

「人逢喜事精神爽」，剛入選明星賽東岸後備陣容的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），今日在對陣籃網的比賽中，交出21分及10個籃板的「雙雙」成績，帶領東岸「一哥」活塞在主場以130:77狂數對手。這場53分的驚人分差，更刷新了活塞隊史最大勝仗紀錄。

根寧咸穿針引線 活塞勢如破竹

活塞今場表現勢如破竹，打破了球隊於23年前作客大勝塞爾特人52分的舊紀錄。除了杜倫表現搶鏡，早前已入選明星賽正選的當家球星根寧咸（Cade Cunningham）亦貢獻18分、12次助攻及4次偷波的全能數據。他在上半場已獨取13分10助攻，協助球隊半場遙遙領先67:44。隊友奧薩湯臣（Ausar Thompson）更在上半場完結前射入一記精彩的半場壓哨三分球，助燃全場氣氛。

活塞主帥比加史達夫賽後對球隊表現讚不絕口：「以往我們在大比數領先時，往往會稍為鬆懈，導致被對手追近。但今場球員堅持到底，打出了我們的應有的水平，這是我最滿意的地方。」活塞目前以36勝12負穩居東岸榜首，剛完成3場客場之旅取得2勝1負。

籃網頹勢未止 新秀紀錄告終

反觀籃網則頹勢未止，這已是他們本季第2次遭遇50分以上的慘敗，早前1月21日對紐約人一役才剛輸過54分。球隊得分王米高波特（Michael Porter Jr.）因私人理由缺陣，湯馬士（Cam Thomas）及德瑞克鮑維爾（Drake Powell）各得12分已是全隊最高。

更遺憾的是，籃網新秀迪敏（Egor Demin）今場三分球4投全失，其保持的連續34場命中三分球的NBA新秀紀錄正式告終，該紀錄剛於周五在猶他創下。籃網目前戰績跌至13勝35負。