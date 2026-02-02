NBA｜全明星賽後備陣容公布 占士首居後備仍創史 東道主快艇竟無人出戰

NBA今日正式公布全明星賽後備名單，41歲的「大帝」勒邦占士（LeBron James）雖然職業生涯首次以後備身分入圍，但仍寫下連續22次入選的驚人紀錄。另一老將杜蘭特（Kevin Durant）亦榜上有名，歷史地位再升一級。唯獨今屆明星賽東道主快艇竟然無人入選，場面尷尬。

這份後備名單由聯盟30位主帥投票選出。就在洛杉磯湖人作客麥迪遜廣場花園大戰紐約人前夕，聯盟宣布這項喜訊，確認41歲的勒邦占士再度入選，將其保持的全明星賽入選次數及連續入選紀錄刷新至第22次。對於生涯首次「降格」打後備，占士賽前未有介懷，更表示：「能連續22個賽季入選，真是榮幸至極，無比幸運。」

KD入選次數獨佔史上第4

除占士外，名單中另一焦點落在火箭前鋒杜蘭特身上。這是KD職業生涯第16次入選，成功超越兩位名人堂傳奇鄧肯（Tim Duncan）及加納特（Kevin Garnett），獨佔史上第4位，僅次於高比拜仁（Kobe Bryant）的18次、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的19次及榜首的占士。

杜蘭特入選西區全明星後備陣容。AFP

西岸後備陣容亦迎來三張新面孔，包括金塊後衛梅利（Jamal Murray）、雷霆前鋒賀姆格連（Chet Holmgren）及拓荒者前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）。其餘西岸入選者包括第4度入圍的木狼「蟻人」愛華士（Anthony Edwards）及第5度入選的太陽射手保卡（Devin Booker）。

東岸方面，紐約人中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）第6度入選，其餘入選者包括騎士的米曹（Donovan Mitchell）、溜馬的施亞甘（Pascal Siakam）及速龍的班斯（Scottie Barnes）。東岸同樣有三位「新丁」登場：活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）、熱火老將包維爾（Norman Powell）及「新鷹王」謝倫莊遜（Jalen Johnson）。

東道主竟無人出戰

今屆明星賽將於快艇新主場Intuit Dome舉行，並採用新賽制：24名球星將分為3隊（2隊美國隊、1隊世界隊），每隊進行兩場比賽，成績最好的兩隊晉級決賽。

快艇近期回暖，李安納有望頂替受傷的字母哥入選全明星。路透社

哈登今季表現穩定，依然無法入選全明星。路透社

然而尷尬的是，儘管快艇近期20戰16勝表現回勇，卻無任何球員入選，意味著東道主目前面臨「無兵出戰」的窘境。不過，由於公鹿「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）因小腿受傷缺陣，聯盟將需揀選頂替人選。近期發揮搶眼的快艇球星李安納（Kawhi Leonard），或火箭中鋒申京（Alperen Sengun），均被視為大熱人選，若李安納最終獲補選，將可為東道主挽回不少面子。

