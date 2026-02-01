NBA│勇士「哂冷」換字母哥 四將五籤推「九換一」驚天報價

公鹿超級巨星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）近期表態希望在2月5日交易截止前離隊後，引來各隊瘋搶，當中以勇士最積極。消息指勇士為了組成安迪杜古普搭

的最強內外線組合，不惜「哂冷」準備好一份「九換一」的驚天報價，送出王朝元老戴文格連（Draymond Green）在內共4將，以及5個未來7年首輪選秀權，掏空未來10年的重建資本。

安迪杜古普一月二十三的比賽，美聯社

戴文格連在一月二十八對猶他爵士的比賽，路透社

勇士「哂冷」計劃「九換一」

在字母哥表態想離開公鹿後，美國媒體已指出勇士想不惜一切得到這名32歲內線猛將，隊內只有當家史堤芬居利是非賣品。最近的報議指，勇士將會「哂冷」送出四將五籤，包括出道至今14年從未離開球隊的老臣子戴文格連，還有三位重點培養的新生代球員，前鋒古明加（Jonathan Kuminga）、射手穆迪（Moses Moody）以及新秀普辛斯其（Brandin Podziemski）。而5個選秀籤橫跨未來7年，分別是2026、2028、2030和2032年的首輪選秀權，以及2031年的首輪選秀權互換。

掏空未來10年重建資本

勇士此舉無疑是掏空未來10年的重建資本，孤注一擲地追求當下，以32歲的字母哥配搭當家史堤芬居利，組成聯盟最強的內外線組合。對於有傳自己將成為交易籌碼，戴文格連表示自己並不知情：「老實說我也完全不知道，我沒有任何想法。我知道的就跟大家知道的一樣，我看到和讀到的那些，跟你們看到、讀到的一模一樣。我確實看到有消息說，字母哥正準備離開公鹿，這會影響聯盟所有人，甚至包括我們。」

熱火有意「七換一」

除勇士外，多支球隊亦計劃向公鹿送上具吸引力的報價，當中熱火有意「七換一」，送出得分後衛希路（Tyler Herro）和前鋒域金斯（Andrew Wiggins），以及2026、2029、2031年的三個首輪選秀籤，外加2028與2030年的首輪籤互換權。

正在熱身的史堤芬居利（Stephen Curry），美聯社

安迪杜古普一月二十三的比賽，法新社

