NBA│保羅佐治為心理健康服禁藥停賽25場 76人隊友贏塘鵝全力聲援

費城76人的明星前鋒保羅佐治（Paul George）因服用禁藥，周六被聯盟重罰停賽25場，消息震動球圈。佐治解釋是在尋求心理健康的治療中誤服禁藥，就此公開向球隊、隊友和球迷道歉，而一眾隊友就用行動支持他。同日76人主場124:114擊敗塘鵝，後場新星麥斯（Tyrese Maxey）發聲指大家是佐治最堅實的後盾，關心其個人福祉遠勝於賽場戰績。

聯盟重罰保羅佐治停賽25場

NBA官方周六宣布，76人隊前鋒保羅佐治違反聯盟的禁藥政策，停賽25場。此項處分立即生效，由同日主場對塘鵝開始，按球隊比賽日程，最快於3月25日對公牛時回歸。在聯盟打滾了16年的佐治，向ESPN提供聲明，坦承自己是在尋求心理健康治療的過程中犯錯，「過去幾年，我一直都在討論心理健康的重要性，而在近期為我自身的問題尋求治療的過程中，我犯了一個錯誤，服用了不合規的藥物。我為我的行為承擔全部責任，並為我在這個過程中所做的糟糕決定，向76人隊、我的隊友以及費城球迷致歉。」

麥斯公開聲援：全隊都支持他

76人隊友全力聲援這位本季常規賽場均貢獻16分、5.1個籃板和3.7次助攻的明星前鋒，球隊同日主場鬥塘鵝，在核心安比（Joel Embiid）狂轟40分及11個籃板下，以10分之差取勝。而取得18分和8次助攻的麥斯，更開腔支持他：「首先，我們都支持保羅。我們全隊都感謝他，會全力支持他，確保他沒事，得到他所需要的。」