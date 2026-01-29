Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜NBA轉會期震撼彈 字母哥決心「分手」 公鹿

籃球天地
更新時間：13:31 2026-01-29 HKT
發佈時間：13:31 2026-01-29 HKT

NBA周三投震撼彈，知名ESPN內幕消息記者查拿尼亞（Shams Charania)爆料指，2屆常規賽MVP「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)去意已決，準備好在美國時間2月5日交易截止日前或休賽季離開公鹿，公鹿亦開始聆聽各支球隊報價。

字母哥決心「分手」 公鹿。AFP
「字母哥」準備好同公鹿分手 效力12年走向終點

根據報導效力公鹿的「希臘怪物」安迪杜古普，已準備好在2月5日前即交易截止日前尋找新東家，公鹿亦開始接收各隊對「字母哥」的交易報價，但球隊亦並未急於完成交易，若未能換到其他建隊基石級的球員或選秀權，亦會將交易延至休賽季再處理，據消息指勇士、熱火、紐約人以及木狼等球隊都是主要競爭者。

字母哥在2021年助公鹿相隔50年再奪總冠軍。AFP
現年已31歲的「字母哥」想趁尚在巔峰期離隊再衝冠也並不意外。AFP
「字母哥」在2013年選秀大會在第1輪第15順位被公鹿選中，效力12年中曾2奪MVP，更在2021年助公鹿相隔50年再奪總冠軍，然而近數季公鹿雖仍能闖進季後賽，但都無法重回頂點更自23年起連續三年一輪遊，今季「字母哥」雖能交出平均28分、10籃板和5.6助攻，但球隊表現低迷以18勝27敗位列東岸12，連取得季後賽附加賽資格也相當困難，因此現年已31歲的「字母哥」想趁尚在巔峰期離隊再衝冠也並不意外。
 

