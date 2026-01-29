NBA｜NBA轉會期震撼彈 字母哥決心「分手」 公鹿

NBA周三投震撼彈，知名ESPN內幕消息記者查拿尼亞（Shams Charania)爆料指，2屆常規賽MVP「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)去意已決，準備好在美國時間2月5日交易截止日前或休賽季離開公鹿，公鹿亦開始聆聽各支球隊報價。

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

字母哥決心「分手」 公鹿。AFP

「字母哥」準備好同公鹿分手 效力12年走向終點

根據報導效力公鹿的「希臘怪物」安迪杜古普，已準備好在2月5日前即交易截止日前尋找新東家，公鹿亦開始接收各隊對「字母哥」的交易報價，但球隊亦並未急於完成交易，若未能換到其他建隊基石級的球員或選秀權，亦會將交易延至休賽季再處理，據消息指勇士、熱火、紐約人以及木狼等球隊都是主要競爭者。

字母哥在2021年助公鹿相隔50年再奪總冠軍。AFP

現年已31歲的「字母哥」想趁尚在巔峰期離隊再衝冠也並不意外。AFP

「字母哥」在2013年選秀大會在第1輪第15順位被公鹿選中，效力12年中曾2奪MVP，更在2021年助公鹿相隔50年再奪總冠軍，然而近數季公鹿雖仍能闖進季後賽，但都無法重回頂點更自23年起連續三年一輪遊，今季「字母哥」雖能交出平均28分、10籃板和5.6助攻，但球隊表現低迷以18勝27敗位列東岸12，連取得季後賽附加賽資格也相當困難，因此現年已31歲的「字母哥」想趁尚在巔峰期離隊再衝冠也並不意外。

