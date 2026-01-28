NBA｜全明星新秀賽選秀 法拉格獲「甜瓜」欽點再當狀元 楊瀚森領軍G League隊

NBA全明星周末重頭戲之一的新秀挑戰賽，今日舉行分組選秀。由三位名人堂傳奇名宿擔任領隊挑選新星。2025年選秀大會狀元、效力獨行俠的法拉格（Cooper Flagg），獲「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）相中，成為今次新秀賽選秀的「狀元」，實現另類「冧莊」。

今屆新秀賽選秀出現有趣現象，頭4名獲選球員全數來自2025年選秀梯隊。繼法拉格首名被選走後，麥基迪（Tracy McGrady）以榜眼籤選中黃蜂後衛肯尼普（Kon Knueppel）；卡達（Vince Carter）則手握第3及第4順位，一口氣拿下了76人後衛艾治琴比（VJ Edgecombe）及塘鵝前鋒迪力克昆（Derik Queen）。

今屆新秀賽採用迷你錦標賽的模式，21名NBA新秀和二年級球員由「甜瓜」安東尼、麥基迪、卡達分別組建三支球隊，第四支隊伍則由發展聯盟精英球員組成，由前NBA球員奧斯汀李華士（Austin Rivers）掛帥。4支球隊將展開準決賽，由安東尼隊對陣李華士隊，麥基迪隊對上卡達隊，率先到達40分的一方晉級；決賽則以率先取得25分為勝方，獲得新秀賽冠軍的球隊將會獲得全明星正賽的參賽資格。

🌟 The 2026 Castrol Rising Stars rosters! 🌟



The four teams, led by honorary coaches Carmelo Anthony, Vince Carter, Tracy McGrady and Austin Rivers, will compete in the Castrol Rising Stars mini tournament on Friday (2/13) at 9:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/nmt6wLp75E — NBA (@NBA) January 28, 2026

三支由名宿領軍的隊伍名單如下：

安東尼隊（Team Melo）： 法拉格（獨行俠）、謝帕德（Reed Sheppard，火箭）、卡斯度（Stephon Castle，馬刺）、哈柏（Dylan Harper，馬刺）、費亞斯（Jeremiah Fears，塘鵝）、克林根（Donovan Clingan，拓荒者）、梅利波爾斯（Collin Murray-Boyles，速龍）。

麥基迪隊（Team T-Mac）： 肯尼普（黃蜂）、韋爾（Kel'el Ware，熱火）、莊遜（Tre Johnson，巫師）、沙亞（Alex Sarr，巫師）、A米曹（Ajay Mitchell，雷霆）、泰臣（Jaylon Tyson，騎士）、史賓沙（Cam Spencer，灰熊）。

卡達隊（Team Vince）： 艾治琴比（76人）、迪力克昆（塘鵝）、佐治（Kyshawn George，巫師）、布澤利斯（Matas Buzelis，公牛）、迪文（Egor Demin，籃網）、哥維特（Cedric Coward，灰熊）、韋爾斯（Jaylen Wells，灰熊）。

至於第4支參賽隊伍則全數由發展聯盟（G League）球員組成，名單由2025年選秀第16順位的拓荒者中鋒楊瀚森，以及第30順位的快艇中鋒尼達侯沙（Yanic Konan Niederhauser）領軍。