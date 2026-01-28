NBL｜香港⾦⽜荃灣主場大炒「全華班」貴州猛龍 喜迎13連勝

香港⾦⽜周二（27 ⽇）於 2025-26 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）再度在荃灣出擊，憑藉多點開花的進攻火⼒及嚴密防守，主場86：55⼤勝貴州猛龍，將連勝紀錄擴⾄13場，繼續保持不敗之⾝，穩守聯賽榜⾸位置。

香港⾦⽜今仗派出厄特爾⼆世（Michael Ertel II）、刁展望、侯天⼀、孫晨然及阿諾斯克（E.J. Anosike）正選上陣。今場為雙⽅今季第⼆次交鋒，兩軍曾於揭幕戰碰頭，當時香港⾦⽜以107：78⼤勝對⼿。是役再度交⼿，貴州猛龍的其中三名外援因需要辦理外國人在華居留許可暫時不得離開中國大陸地區而缺席，還有一位外援則因停賽同樣無緣今場比賽。貴州猛龍惟有以「全華班」出戰，且上陣名單僅有9人。對手實力較弱，香港金牛亦於開賽就牢牢掌控戰局。

貴州猛龍今仗因為外援無法到場，惟有以「全華班」陣容應戰。貴州猛龍微信公眾號截圖

比賽初段，阿諾斯克率先於籃底打開紀錄，刁展望其後多次突破禁區取分，並曾於⼀次搶截後快攻入樽，表現相當搶眼。配合厄特爾⼆世外線命中三分球，香港⾦⽜開局即打出⼀段13：0的攻勢。後備入替的董健亦有精彩⾛籃得⼿，並與吳委峻各命中⼀記三分球，氣勢⼗⾜。主隊在進攻端得⼼應⼿之餘，防守端同樣交⾜功課，⾼壓防守成功限制貴州猛龍的進攻，全節僅讓對⼿取得7分，⾸節結束香港⾦⽜以 21：7⼤幅領先。

第⼆節初段，阿諾斯克多次憑個⼈能⼒強攻得⼿，其中⼀記「In your face」入樽更博得全場掌聲。不過，貴州猛龍其後外線⼿感火熱，單節三分球9射6中，⼀度將分差收窄⾄個位數。香港⾦⽜靠吳委峻轟入兩記三分球，加上唐才育亦在外線建功，半場結束主隊仍以46：35保持雙位數領先優勢返回更衣室。

阿諾斯克奉獻精彩的隔人暴扣。楊功煜攝

換邊後，香港⾦⽜重掌比賽節奏，阿諾斯克與刁展望先後挺⾝⽽出，各⾃貢獻5分，率隊打出⼀段10：4攻勢。其後厄特爾⼆世接管戰局，內外開⼸，與阿諾斯克同樣單節獨取7分，帶領香港⾦⽜第三節以21：10佔盡上風，將分差再次拉開⾄20分以上。

進入最後⼀節，香港⾦⽜先由厄特爾⼆世跳投得2分，隨後董健轟入兩記三分球，唐才育與吳委峻亦相繼於外線建功，合⼒打出⼀段14：2的攻勢，⾸次將分差擴⼤⾄30分以上，奠定勝局。楊瑞鴻亦在尾段上陣並射入⼀記三分球錦上添花，最終香港⾦⽜⼤勝貴州猛龍86：55。

香港⾦⽜本場共有5名球員得分上雙，其中阿諾斯克取得全隊最⾼的19分，並搶下11個籃板，交出「雙雙」。吳委峻三分球6投4中攻入 12 分，厄特爾⼆世同樣貢獻12 分；刁展望取得15分，董健亦有11分進帳。值得一提的是，美臣鍾斯今場出戰14分鐘，得到3籃板4助攻2搶斷的數據，沒有得分更沒有一次出手。但他在場上串聯全隊，積極防守的態度，令大家不禁嘆服，作為全隊履歷最好的球員，他依然願意全情投入於防守和助攻，不貪圖數據，令人尊重。

美臣鍾斯今仗承擔很多防守和傳球的任務。楊功煜攝

香港⾦⽜主教練解立彬表⽰：「第⼆節的時候，對⼿命中了很多⾼難度的三分球，但下半場我們也在防守上給予對⽅更⼤的強度。雖然球隊最近的狀態有起伏，但我們仍然堅定不移地朝同⼀個⽅向進發。希望⼤家能繼續保持專注，打好新年前的兩場常規賽。」

香港⾦⽜將於周四作客上海⽞⿃，下周⼆（2⽉3⽇）回歸福⽥主場鬥鹽南蘇科雄獅。