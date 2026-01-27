NBA｜高比逝世6周年 艾榮維迪艾華遜等巨星發文悼念一代傳奇

時光飛逝，轉眼間NBA傳奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）離世已經6年。美國時間2020年1月26日，一場直升機意外帶走了這位「紫金軍團」靈魂人物及其愛女吉安娜（Gianna Bryant），噩耗震驚全球。今日正值高比忌辰，籃壇眾星紛紛在社交平台發文，緬懷這位英年早逝的「黑曼巴」。

六年前的今日，高比與二女Gianna及其他7名乘客在直升機事故中不幸罹難，享年41歲。儘管悲劇已過去6載，但籃球界對他的思念從未止息。多位傳奇球星今日齊聲悼念，「閃電俠」維迪（Dwyane Wade）發布短片回顧與高比的故事，並感性寫道：「世界停頓後的六年。這兩位傳奇之間的對決、尊重和愛永恆不變。曼巴永存（Mamba forever）。」艾華遜（Allen Iverson）亦在社交媒體發文致意。

被視為「高比門徒」的獨行俠球星艾榮（Kyrie Irving）亦更新動態，緬懷高比、吉安娜及所有在該次事故中喪生的人；適逢49歲生辰的「半人半神」卡達（Vince Carter）則寫道：「僅以此文緬懷這群逝去的天使。」

官方悼念活動同樣莊重，湖人官方社交平台寫下：「曼巴精神永存」；國際籃聯（FIBA）官方帳號留言：「永遠懷念你。」此外，湖人同日作客芝加哥公牛，公牛主場聯合中心的大螢幕特別播放致敬片段，向這位傳奇巨星致以崇高敬意。

高比自1996年加入NBA，20載職業生涯全數奉獻予洛杉磯湖人，期間帶領球隊5度登上總冠軍寶座。個人榮譽方面，他曾獲1次常規賽MVP、2次總決賽MVP，並15次入選最佳陣容。

這位在退役戰狂轟60分為生涯畫下完美句號的傳奇，雖已入選名人堂及獲選NBA歷史75大球星，其8號及24號球衣亦已被湖人退役，但他對籃球發展的貢獻與「曼巴精神」，將永遠留在球迷心中。