NBA｜暴雪肆虐美國多州 金塊戰灰熊、獨行俠戰公鹿延期 改期時間待定

受強烈冬季風暴影響，美國多地出現危險出行狀況，NBA今日兩場賽事臨時宣布延期，分別為丹佛金塊作客孟菲斯灰熊，以及達拉斯獨行俠作客密爾沃基公鹿。聯盟暫未公布改期日期。

距離金塊對灰熊原定開賽時間不足三小時，NBA官員因孟菲斯地區惡劣天候決定延後賽事。當地自周六清晨起持續降雪、霰雪及凍雨，至周日早上仍未緩和。金塊、灰熊及裁判團隊均已抵達孟菲斯，但考量安全風險，最終決定延期。至於公鹿主場迎戰獨行俠，原定美東時間周日晚上7時開打，但獨行俠受航班影響，周六晚及周日均未能飛抵密爾沃基，賽事因此延後。

受風暴影響，NBA亦調整周一兩場比賽開賽時間：印第安納溜馬作客亞特蘭大鷹隊提前至美東時間下午1時30分（原為晚上7時30分）；費城76人作客夏洛特黃蜂提前至下午3時（原為晚上7時）。

據悉，孟菲斯地區凍雨在電線及樹木上結冰，導致大範圍停電及道路受阻，當局呼籲市民避免外出，低溫與夾雜霜雪的天氣更引發「再結冰」現象，行車風險倍增。金塊表示將視孟菲斯國際機場情況，爭取於周日離開；球隊計劃周二返回主場迎戰底特律活塞。灰熊則原定周一作客休士頓火箭。

受惡劣天氣波及，聯盟緊急調度以保障球隊及球迷安全，後續賽程安排有待官方進一步更新。