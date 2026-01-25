Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人驚險逆轉獨行俠 當積再挫舊主 占士末節發威定勝局

湖人作客達拉斯上演過山車戲碼。紫金軍團上半場一度領先14分，惟第三節末至第四節初被獨行俠打出猛烈攻勢，竟被反壓至落後15分。關鍵時刻，兩大巨星發力救主——勒邦·占士（LeBron James）末節狂取11分，而當積（Luka Doncic）全場繳出33分、8籃板、11助攻的準「大三元」，帶領湖人回敬一波37：23，最終以116：110擊退獨行俠。

湖人開局佔優，上半場長時間掌控節奏，一度擴大至雙位數領先。不過易邊後風雲突變，獨行俠在第三節尾段連番外圍命中，打出41：14的凌厲高潮，瞬間把半場14分劣勢倒過來，第四節初更握有15分優勢。正當主場球迷氣勢如虹，湖人臨危不亂，逐步把分差蠶食。

末節最後七分鐘成為勝負分水嶺。勒邦在開局手感冰冷、正負值一度跌至-28之下，關鍵時刻火力全開，單節包辦11分，個人全場收穫17分；當積則持續串連攻勢，多次與隊友完成擋拆與外傳，幫助湖人打出決勝波，成功完成15分大逆轉。最終湖人以6分之差帶走勝利。

值得一提的是，這是當積自震撼交易轉投洛杉磯後，第四度面對舊主獨行俠，並保持全勝。賽後他談到第二次重返達拉斯，坦言百感交集，甚至在半場休息時間，習慣性的返回獨行俠的更衣室：「相信我，這次回到達拉斯我還是有情緒，但確實比第一次輕鬆一些。球迷對我的愛是不可思議的，我在這裡還有很多朋友，不只是球員，還有其他人，所以我真的很開心可以回來。」

