NBA｜公鹿輸波兼傷主將 「字母哥」右小腿受傷恐至少缺陣一個月

公鹿周五主場以100：102敗給金塊，不僅輸掉一場關鍵對決，更折損了陣中王牌球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）。這位兩屆MVP在比賽中因右小腿受傷提前退場，賽後他悲觀預測，自己可能需要因此休養四到六個星期。

首節已受傷 堅持作戰

「字母哥」的傷勢在比賽第一節便已出現，當時他曾返回更衣室接受治療，隨後右小腿纏上繃帶重返賽場。儘管受傷患困擾，他仍然堅持作賽，直至比賽末段實在無法移動，才被逼離場。他說：「我在比賽大部分時間都感覺到痛楚，但我不想停止比賽，到了最後我真的動不了，所以我必須停下來。」他透露，這次受傷的感覺與本季早些時候讓他缺陣的另一次小腿傷勢相似，並預計將於當地時間周六接受磁力共振（MRI）檢查，以確定傷勢嚴重程度。字母哥解釋：「根據我在NBA的經驗，他們（MRI結果）可能會告訴我，我的小腿比目魚肌撕裂了。」

李華士：他本不該上場

對於讓「字母哥」帶傷作戰，公鹿主帥李華士（Doc Rivers）承認，他在下半場已多次察覺到愛將的腿部有異樣。他說：「我問了我們的醫療團隊五次，就我個人而言，我不喜歡我眼睛所看到的情況，但安迪杜古普非常堅決地要留在場上。」

安迪杜古普解釋了他當時的想法：「對我來說，要停止比賽並且無法移動，那是極度痛苦的。我只是想留在場上，盡我所能，以任何方式影響比賽，無論是傳球、搶籃板，還是任何我能做的事情。」

字母哥又估計需要養傷四至六星期：「回歸的時間點大概會是二月底、三月初。希望到時候球隊仍能處於一個可以爭奪季後賽附加賽，甚至是季後賽席位的位置。」