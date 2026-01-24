NBL｜香港⾦⽜啟德主場反勝⻑沙 開季豪取12連勝 周⼆再臨荃灣

香港⾦⽜周五（23 ⽇）於 2025-26 年全國男⼦籃球聯賽（NBL），⾸次在啟德體藝館（習藝坊） 出戰，在全場爆滿的球迷⽀持下，主場以 87：69 反勝勁旅⻑沙勇勝，豪取開季 12 連勝，繼續成為今季聯賽唯⼀保持不敗的球隊，穩守榜⾸位置。

阿諾斯克得到14分。香港金牛圖片

厄特爾⼆世得到13分8籃板。香港金牛圖片

美⾂鍾斯成為「第四節先⽣」，三分球4投3中，單節獨得15分，全場得到26分。香港金牛圖片

孫晨然今日在第四節射入關鍵三分。香港金牛圖片

今仗適逢香港⾦⽜加入 NBL 聯賽以來的第 100 場比賽（包括常規賽及季後賽），對球隊⽽⾔別具意義。因此，即使⾯對不少挑戰，球隊仍積極爭取在香港出賽。總經理孫欣偉表⽰：「今次能夠在啟德體藝館（習藝坊）出戰，確實得來不易，過程中需要就場地檔期、場館各項後勤及技術安排作出多⽅⾯協調。由於準備時間有限，球隊需於比賽前⼀⽇完成場地交接及場地搭建⼯作，相關安排在時間、⼈⼒及資源投放上均較以往增加，整體營運成本亦相應上升。儘管如此，球隊始終將香港球迷放在⾸位。只要能夠爭取在本地作賽，為球迷提供現場觀賽的機會，香港⾦⽜均願意承擔額外成本及投放更多資源。未來，球隊將繼續與各相關單位保持緊密溝通，期望創造更多在港舉辦賽事的機會，回饋球迷⽀持，並推動本地職業籃球的持續發展。」

香港⾦⽜今仗派出刁展望、盧藝文、孫晨然、美⾂鍾斯（Mason Jones）及巴爾文（Ondřej Balvín）先發上陣。今場是上季總決賽的翻版，賽事如預期非常緊湊。開局香港⾦⽜得分慢熱，雖然刁展望以兩記罰球先開紀錄，但球員投籃⼿感⽋佳且出現失誤，讓⻑沙勇勝打出⼀波 10：0 攻勢，香港⾦⽜⼀度以 2：10 落後。隨後孫晨然轟入三分球⽌⾎，加上巴爾文在禁區強攻取得「2+1」攻勢，為球隊贏回不少氣勢，同時將比分追貼⾄ 10：15。美⾂鍾斯其後挺⾝⽽出，擔起進攻責任，單節攻下 7 分，⾸節結束香港⾦⽜以 24：27 稍落後。

次節，香港⾦⽜主要依靠厄特爾⼆世（Michael Ertel II）與阿諾斯克（E.J. Anosike）以個⼈能⼒突入得分，但整體仍⼿感冰冷，全節僅得 14 分，以 14：18 再失⼀節，半場以 38：45 落後返回更衣室。上半場香港⾦⽜三分球 16 投僅 2 中，對⼿則 18 投 9中，成為落後的主要原因。幸好在籃板⽅⾯表現不俗，特別是搶下 10 個進攻籃板，讓比分⼀直緊咬。

換邊後，經主教練解立彬於半場的調整，香港⾦⽜攻防兩端均較前兩節有明顯改善。因三分命中率偏低，球隊改以突破切入禁區為主，張祖銘、阿諾斯克、厄特爾⼆世與巴爾文多次切入籃下得分，採取多點進攻。第三節後段，香港⾦⽜打出⼀波 13：1 的攻勢，成功反超以 59：57 領先。

進入最後⼀節，香港⾦⽜⼠氣⾼昂，美⾂鍾斯成為「第四節先⽣」，三分球 4 投 3 中，單節獨得 15 分，個⼈得分甚⾄多於對⼿整節的 12 分。最終香港⾦⽜以 87：69 反勝⻑沙勇勝，開季連勝場數擴展⾄ 12 場。

香港⾦⽜本場共有 4 名球員得分上雙，美⾂鍾斯取得全隊最⾼ 26 分，阿諾斯克 14 分，厄特爾⼆世 13 分，巴爾文交出 11 分 13 籃板的「雙雙」。

香港⾦⽜主教練解立彬表⽰：「我們在這場比賽的前三節都是非常被動，上半場防守端出現⼀些狀況後，進攻⽅⾯也變得比較焦急。另外，第⼀次打啟德這個場地，球員有些緊張，幸⽽第三節後半段及第四節，⼤家在防守⽅⾯的強韌度，⼀點點建立起贏球的優勢，所以，非常感謝球員的拼搏。」