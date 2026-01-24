NBL｜上季總決賽重演 香港金牛上下半場判若兩隊 美臣鍾斯遭多人包夾 主帥：「最重要放平心態」

香港金牛周五在啟德迎來上季總決賽對手長沙勇勝，比賽過程亦無愧「總決賽級別」的對決，賽事火藥味濃，身體對抗激烈，香港金牛一度在前三節找不到三分的準心，亦面臨落後。關鍵時刻「第四節先生」美臣鍾斯挺身而出，末節單節狂轟15分，帶動球隊反撲並拉開分差，最終力保勝果，將連勝紀錄推至12場。賽後球隊內線支柱巴爾文直言球隊上下半場「判若兩隊」；賽中美臣鍾斯曾遭多人包夾，主教練解立彬表示最重要「放平心態」。

三分球手感遇冷

今日香港金牛的三分命中率十分慘淡，全場比賽31射7中，三分球命中率低至22.6%，前三節比賽更是慘不忍睹的24射3中，僅僅投出12.5%的三分球命中率。球隊主力射手盧藝文三分球9射0中，董健4射0中，外線啞火令球隊一度被動。若不是美臣鍾斯在第四節獨砍15分，香港金牛的連勝紀錄恐怕終結於此。主教練解立彬賽後直言球隊在前三節很被動：「前幾場比賽大家的命中率保持在很高的水平，今日上半場防守端出現一些問題後，進攻端也變得著急。好在經過之前比賽的歷練，大家在防守端的經驗和心態變得更好，從第三節後半段到第四節，我們逐步提升了防守強度，慢慢建立起贏球的優勢。」

董健今日手感欠佳，三分球4射0中。楊功煜攝

盧藝文失準，三分球9射0中。楊功煜攝

今仗得到11分並搶下13籃板的巴爾文則形容球隊上下半場「判若兩隊」：「上半場我們在應對對手的防守時遇到困難，他們的三分球射的很準，我們沒能找到比賽節奏。不過我們下半場調整了戰術，不斷適應對手的攻防方式，這對我們幫助很大。我們在下半場的防守做得很出色，令對手下半場僅得24分，無論遇到什麼情況都不會自亂陣腳，穩定性是我們取勝的關鍵。」

比賽期間球隊替補席。楊功煜攝

暫停期間主帥解立彬和全隊佈置戰術。楊功煜攝

被針對點算？「最重要放平心態」

「第四節先生」美臣鍾斯在末節三分球4射3中，單節得到15分，全場得到26分，十分亮眼。不過他開局屢遭雙人甚至三人夾擊，一度顯得急躁，場上與對手及球證多有爭執。賽後主帥解立彬表示經常和美臣鍾斯交流，告訴他最重要是「放平心態」：「我也是後衛出身，經歷過各種防守方式，我們處於聯盟第一的位置，每個對手都會做針對性的部署，我們需要學會經受壓力，同時打得更加聰明。」

賽季至今已行將過半，目前香港金牛豪取12連勝，位列榜首。主帥解立彬表示長連勝會給球隊帶來壓力，不過最重要是讓自己變得更強大：「我們每場比賽都會做好充分準備，這樣才能應對任何對手和壓力。」

記者：楊功煜