高比81分傳奇廿載 前速龍主帥米曹嘆服：傾盡防守仍無解 拒用傷人手段 他是一位史上最偉大的球員

20年前的1月22日，已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）在洛杉磯對陣速龍一役，獨取驚世駭俗的81分，創下現代籃球單場得分第二高紀錄。當年速龍的教練米曹（Sam Mitchell）近日重溫舊役，坦言球隊已用盡方法，仍無法阻擋他的爆發，並強調以傷害球員的方式取勝絕非籃球之道。

米曹：我嘗試了能想到的所有策略 我們努力過也已盡力

當年執教速龍的米曹近日受訪，表示該役賽前並未引起太大關注，因兩隊當時戰績平平。速龍上半場表現出色，以63：49領先，命中率更高達65%。然而，高比在下半場徹底接管比賽。米曹清晰記得第三節初段一幕：「高比停頓了一下，做了三次假動作，然後完全反方向轉身，他出手了一記後仰跳投。球空心入網。我簡直無法理解他是怎麼保持平衡完成這些動作的 。 」米曹表示，球隊先後嘗試單防、包夾及聯防，動用八名不同球員防守高比，皆無效果。「我嘗試了能想到的所有防守策略，」他說，「如果有人質疑，那就回去看比賽吧。我知道我們努力過，隊員都已盡力。」

米曹拒絕以粗暴犯規阻止高比 必須體面地接受失敗

對於有人提議應以粗暴犯規阻止高比得分，米曹斷然拒絕：「派人上場狠狠犯規，讓他受傷？我以前是職業球員，現在是教練。我對一個狀態火熱的球員的策略，竟然是派人去傷害他？這算什麼比賽？這算什麼籃球？ 」他認為必須體面地接受失敗，「當一名球員打出如此純粹、精彩的比賽，不噴垃圾話、不炫耀，只是以實力贏球，你就該尊重他。」

最後高比該場46射28中，三分球7射全中，罰球20中18，下半場更獨取55分，率湖人以122：104逆轉。多年後，米曹與高比重逢並暢談。米曹回憶高比當時說：「那晚沒人能阻止我，籃框如大海般寬闊。若我得81分卻輸球，人們會說我自私。但我與眾不同之處，在於我的目標是贏球。」米曹感慨道：「我已經釋懷了，那可是高比拜仁 ，一位史上最偉大的球員。那晚無論對手是誰，他都能拿到81分。」