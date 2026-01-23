NBA｜占士當積合轟55分仍白忙 快艇擊退湖人贏出「洛城內戰」

NBA周四再度上演「洛杉磯內戰」，由快艇主場迎戰同城的湖人，主隊曾一度握在26分優勢，但「紫金軍團」突然爆發一度有機會迎轉，但最終快艇成功守住客隊反撲以112:104勝出這場同城打吡。

占士當積合轟55分「白做」 湖人「洛城內戰」不敵快艇

湖人今日作客踢館同城的快艇，「紫金軍」在里夫斯(Austin Reaves)還在養傷期間火力大打折扣，反觀快艇在李安納(Kawhi Leonard)復出後打出不錯開局，憑着夏登(James Harden)和李安納上半場分別攻下入10分和14分下，取得64:47的領先。易籃後主隊延續好手感，一度將比數拉開至26分差距，但之後湖人及時調整，再加上占士(LeBron James)和當積(Luka Doncic)爆發接連得分將差距收窄至14分，到決勝節湖人延續反擊之勢，馬吉斯史麥(Marcus Smart)加入猛攻，將比數拉近至僅5分差，快艇更迅速將本已提早打卡收工的李安納再度上陣收復失地，但關鍵時刻湖人突然失準，最終快艇以112:104守住勝果。

湖人今場再有當積攻入全隊最高的32分，外加11籃板8助攻的3抄截，而占士今戰亦貢獻出23分和5籃板6助攻以及2抄截，2人合力轟入55分，惟未能取得今戰勝利。而快艇則有李安納攻入全隊最高的24分外加5籃板4助攻，另外亦有夏登和蘇巴(Ivica Zubac)齊齊攻入18分。

