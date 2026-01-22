Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜韋斯博克夏天無波打變帝王核心 大創本季記錄惟仍主場不敵速龍

籃球天地
更新時間：17:57 2026-01-22 HKT
發佈時間：17:57 2026-01-22 HKT

今季夏天趕尾門才有班落的韋斯博克(Russell Westbrook)今季底薪加盟帝王，然而當外界不看好他今季表現時，他卻打出「物超所值」表現，今場主場對速龍雖以109:122落敗，但「西書哥」仍攻入全隊最高的23分，更成為今季首位650分250助攻250籃板外加60+球三分的球員。

韋斯博克成今季首位650+250+250+60的球員。AFP
韋斯博克成今季首位650+250+250+60的球員。AFP
韋斯博克今季底薪加盟帝王。AFP
韋斯博克今季底薪加盟帝王。AFP

帝王「執到寶」 韋斯博克搖身一變成球隊核心

去年夏天37歲「西書哥」韋斯博克在金塊完約成為自由人後，一直無人問津更有傳他將轉投CBA球會，但好在在交易日截止最後時刻獲帝王青睞，以1年360萬底薪簽下這名明星控衛。但外界普遍也不看好這名老將的表現，然而在當家球星D沙邦尼斯(Domantas Sabonis)缺席下，韋斯博克仍打出亮眼表現，上陣45場平均可交出15.6分、6.1籃板和6.9助攻，再次證明仍有一戰之力。

周三帝王主場迎戰速龍一戰中，在面對有英格姆(Brandon Ingram)和史葛堤班斯(Scottie Barnes)齊攻入23分下，帝王最終以109:122不敵客隊，但韋斯博克今戰攻入23分3籃板3助攻以及3抄截後，成為本季第一位達成650分250助攻250籃板外加60+球三分的球員，用出色表現證自己還具有一定實力。早前以26906超越奧斯卡羅賓遜成得分最高的控衛後，國王亦特意找一眾球星和家人，包括前隊友杜蘭特(Kevin Durant)錄製祝福影片，並在今場暫停時播放，向這位在歷史中有一席之位的控衛予以致敬。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
4小時前
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
11小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
5小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
00:34
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
21小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
4小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT