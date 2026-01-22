NBA｜韋斯博克夏天無波打變帝王核心 大創本季記錄惟仍主場不敵速龍

今季夏天趕尾門才有班落的韋斯博克(Russell Westbrook)今季底薪加盟帝王，然而當外界不看好他今季表現時，他卻打出「物超所值」表現，今場主場對速龍雖以109:122落敗，但「西書哥」仍攻入全隊最高的23分，更成為今季首位650分250助攻250籃板外加60+球三分的球員。

韋斯博克成今季首位650+250+250+60的球員。AFP

韋斯博克今季底薪加盟帝王。AFP

帝王「執到寶」 韋斯博克搖身一變成球隊核心

去年夏天37歲「西書哥」韋斯博克在金塊完約成為自由人後，一直無人問津更有傳他將轉投CBA球會，但好在在交易日截止最後時刻獲帝王青睞，以1年360萬底薪簽下這名明星控衛。但外界普遍也不看好這名老將的表現，然而在當家球星D沙邦尼斯(Domantas Sabonis)缺席下，韋斯博克仍打出亮眼表現，上陣45場平均可交出15.6分、6.1籃板和6.9助攻，再次證明仍有一戰之力。

𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐬, 𝐑𝐮𝐬𝐬! 🙌👑



A quick message from friends, family, and loved ones to congratulate Russell Westbrook on becoming the highest-scoring point guard of all time. 💜 pic.twitter.com/s9ieF1nBVS — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 22, 2026

周三帝王主場迎戰速龍一戰中，在面對有英格姆(Brandon Ingram)和史葛堤班斯(Scottie Barnes)齊攻入23分下，帝王最終以109:122不敵客隊，但韋斯博克今戰攻入23分3籃板3助攻以及3抄截後，成為本季第一位達成650分250助攻250籃板外加60+球三分的球員，用出色表現證自己還具有一定實力。早前以26906超越奧斯卡羅賓遜成得分最高的控衛後，國王亦特意找一眾球星和家人，包括前隊友杜蘭特(Kevin Durant)錄製祝福影片，並在今場暫停時播放，向這位在歷史中有一席之位的控衛予以致敬。

