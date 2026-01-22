NBL｜香港金牛明日主場撼長沙 將士全力爭勝重現決賽戲碼

香港金牛將於明日（23日）在啟德主場迎戰上季總決賽對手長沙勇勝。球隊今日進行公開操練，近日結束一波「四連客」終於重返香港，將士談到主場作賽皆表期待，強調面對強敵會全力以赴，力求為球迷奉獻一場精彩好波。

金牛近期連打四個客場雖屬考驗，最終全數報捷，狀態不俗。球隊上仗回到深圳福田開啟連續三個主場的甜蜜檔期，刁展望坦言重臨主場份外興奮：「四連客旅途十分疲倦，現在可以回到主場以逸待勞，是很令人興奮的事，亦好久未見到主場球迷。」主教練解立彬亦指，四連客較罕見，舟車勞頓在所難免，啟德主場承載不少美好回憶，同時提醒球隊汲取上場上半場鬆懈的教訓：「對手面對我們會很興奮，有時比賽會較膠著。我們要更多考慮自己是否專注。雖然多數比賽可以贏20、30分，但更要重視對手、專注細節並持續提升，做好滿足感管理。」

香港金牛今日在啟德主場進行公開操練。楊功煜攝

明日啟德重演上季總決賽戲碼

兩隊上季在總決賽相遇，金牛以總比分3：1擊敗長沙勇勝成功衛冕。今季首度碰頭，上季FMVP厄特爾二世讚對手實力不俗，並表明全隊已作好準備：「我們對每一個對手都做充足準備，尊重所有對手並全力以赴，力求發揮最佳水平，對陣長沙也不例外。」

至於今季新援、曾效力洛杉磯湖人的美臣鍾斯表示，已深知今仗重要性：「回到主場感覺很好，我知道兩隊上季在總決賽交過手，也知道教練對這場勝利非常渴望，所以我們要保持專注，認真對待訓練，確保每個細節都做好。」他續指：「球隊目前戰績11勝0負，正是備戰成果的最好證明。我們不浪費每日時間，持續進步。教練非常注重細節，跟著他的要求做，就可以一直贏波。」

厄特爾二世表示會尊重每一位對手。楊功煜攝

厄特爾二世今日過生日，球隊為其準備驚喜。楊功煜攝

美臣鍾斯表示教練對於明日的勝利十分渴望。楊功煜攝

美臣鍾斯談回到主場：「十分興奮」。楊功煜攝

解立彬又大讚球隊近年防守端顯著提升，強調只要守得穩、精神面貌保持良好，進攻端自然打得更開放：「長沙、上海、合肥都是爭冠路上的強敵，只要我們專注自己、發揮最強優勢，便有實力戰勝對手。」

壽星過生日有驚喜

值得一提的是，今日正值外援厄特爾二世生日，球隊特意準備生日蛋糕為其慶生，同時亦以生日蛋糕「拍臉」做驚喜。厄特爾二世笑言早有預感隊友會準備蛋糕，但沒想到會拍在面上：「這好像是國內球會過生日的傳統環節，我臉上耳朵裡都是蛋糕。他們給了我這個驚喜，我很開心。」

隊友為厄特爾二世準備的蛋糕拍面驚喜。香港金牛ins截圖

明晚8時，香港金牛將坐鎮啟德主場，迎戰上季總決賽對手長沙勇勝。