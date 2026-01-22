NBA｜MVP大戰！SGA高效狂轟40分 率軍雷霆122:102大炒公鹿

周三NBA上演2任MVP正面對決，由上年MVP得主基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA)率領的雷霆，作客對2019-20年連續2年MVP的安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo)帶領的公鹿，但結果卻成為SGA獨腳戲，個人以84.2%命中率獨得40分，帶領球隊以122:102大勝公鹿。

周三NBA上演MVP大戰，SGA撼字母哥。AFP

MVP大戰 SGA撼字母哥狂取40分搶曬鏡

今戰除了MVP正面對決外，亦是2隊曾奪總冠軍球隊的對決，然而相較於雷霆保持與上季差不多的陣容，公鹿已今非昔比，除了核心字母高外當時奪冠功臣大多亦已離隊，而作客的衛冕軍開賽就已經火力全開，首節在米曹（Ajay Mitchell)轟入12分下便打出38:18的20分差距，之後更靠着SGA的高效得分能力，後3節合計得35分，以及進攻端的串連下，雷霆在第三節打完便一直保有20分優勢直至完場，最終順利以122:102輕取公鹿。

SGA全場19投16中命中率高達84.2%高效轟入40分。AFP

SGA連續得分20+的記錄已到115場，距離張伯倫的126場僅餘下11場。AFP

今戰雷霆當家球星SGA全場19投16中，命中率高達84.2%高效轟入40分，外加11個助攻和7籃板，連續得分20+的記錄已到115場，距離張伯倫的126場僅餘下11場，賽後SGA受訪也提到他們不會對於一座冠軍就滿足，他說：「我們擁有一群充滿活力和渴望勝利的球員，所以我們不會因有一座冠軍就停止腳步，我們打球是追求卓越和展現潛力，我們亦仍有很大追步空間。」

字母哥全場攻入19分外加14籃板和7助攻。AFP

相較之下字母哥就略為失色，全場攻入19分外加14籃板和7助攻，而公鹿最近表現不佳，近5場比賽已吞4敗，依然徘徊在附加賽邊緣位置。