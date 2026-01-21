Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜速龍作客145:127勝勇士 曲奇利狂轟40分 占美拔拿賽季報銷首戰球隊失誤連連

籃球天地
更新時間：19:19 2026-01-21 HKT
發佈時間：19:19 2026-01-21 HKT

速龍週二作客迎戰勇士，憑藉後衛曲奇利（Immanuel Quickley）獨取追平生涯最高的40分，以145：127擊潰勇士，終止對手四連勝。此役為勇士球星占美拔拿（Jimmy Butler）賽季報銷後首戰，球隊防守崩盤，更出現18次致命失誤，種下敗因。 而被雪藏17場的勇士前鋒古明加（Jonathan Kuminga） 攻入20分。

此役亦為勇士明星後衛占美拔拿因膝傷宣佈賽季報銷後的首場比賽。速龍火力全開，創下本賽季單場得分新高。首節已領先13分，次節7分39秒馬木基利殊（Sandro Mamukelashvili） 連進2球三分球，更一度將分差擴大至20分以上。上半場速龍領先70：50。雖在末節勇士後衛希特連進2球三分球，將分差追近至9分，但速龍立即以2球三分球回應，重新拉開比分，最終以145：127大勝，在客場取得一場大捷。 

 

速龍曲奇利全場13射11中，罰球11罰全中，高效砍下40分並送出10次助攻的「雙十」表現。前鋒史葛迪班斯（Scottie Barnes）亦貢獻26分及11次助攻的「雙雙」數據。速龍全場利用勇士18次的失誤豪取34分，徹底摧毀對手防線。 

勇士方面，主教練居爾（Steve Kerr）在拔拿缺陣下變陣，將已被雪藏17場的鋒將古明加派出場。古明加上陣21分鐘便10射7中，攻入20分並搶下5個籃板球，表現積極。然而，球隊核心史提芬．居利（Stephen Curry）手感極度冰冷，上半場三分球5投全失，全場僅得16分，無法帶領球隊反撲。

