NBA｜雲班耶馬投籃失靈21投僅5中 火箭主場111:106逆轉退馬刺

NBA宿敵周周二上演德州打吡，由火箭主場迎戰馬刺，馬刺本在大部分時間都處於領先，更曾一度領先火箭16分，然而雲班耶馬(Victor Wembanyama)今戰失準21投僅中5，反觀火箭不但有申京(Alperen Sengun)攻入20分兼準大三元外，更有薜伯特(Reed Sheppard)末節攻入12分，助火箭以111:106反勝馬刺。

馬刺火力失準 火箭克服16分差逆轉退馬刺

馬剌在上半場有祖利安琴邦尼(Julian Champagnie)貢獻出「三分雨」，轟入6球3分並打入21分，助力馬刺上半場以70:60領先，而第3節馬刺依靠琴邦尼和卡斯杜(Stephon Castle)繼續開火，助馬刺一度將分別差拉開至16分，但到決勝節開始還握有10分優勢的馬刺突然斷電，火箭憑着後備入替的薜伯特一球3分後打出一波13:0，將比分追到91:92，薜伯特單節更轟入12分，反觀馬刺卻全員失準，雲班耶馬全節僅得2分，卡斯杜更一分難求，最終馬刺以106:111被火箭擊敗。

火箭今戰有申京攻入20分外加13籃板和9助攻的準大三元數據，另外末節爆發助火箭鎖定勝局，由板凳出發的薜伯特全場亦攻入21分。而馬刺方面，琴邦尼今戰攻全場最高的27分外加8籃板，但全隊失準雲班耶馬全場21投5負，全場命中率僅23.8%得14分，卡斯杜亦19投5中僅得13分，全隊總命中率39%成今戰落敗的一大因素。