NBA｜占美拔拿右前十字韌帶撕裂收咧 發「酸痛將軍」迷因圖自嘲

效力勇士的NBA球星占美拔拿(Jimmy Butler III)周一主場出戰對熱火一戰中，遭遇右前十字韌帶撕裂，確定賽季報銷，事後拔拿在社交媒體發文時再分享「酸痛將軍」迷因（meme)圖自嘲，以輕鬆心態面對傷病，其經理人班尼李(Bernie Lee)也表示依然相信他能夠在生涯結束前可奪冠。

拔拿重發「酸痛將軍」圖 輕鬆面對重大傷患

勇士球星拔拿周一出戰對舊東家熱火一戰中，在第3節拔拿在一次進攻時與熱火後衛米曹(Daivon Mitchell)相撞後，落地時右膝明顯不自然伸展，隨即痛苦倒地，勇士周二確認拔拿遭遇ACL撕裂，將會缺席今季剩餘賽事，拔拿在社交媒體也再現樂觀心態，再發出寫了「酸痛將軍」加上合成上自己樣子的軍裝圖，配文寫上「會在你發現前回歸。(Be back before you know it)」

這張圖源於2018-19賽季，在拔拿還在效力木狼期間，當季他已提出交易申請，而他於2018年10月31日一場比賽中缺席，時任教練兼營運總裁菲比杜(Tom Thibodeau)指其傷勢為「一般性肌肉酸痛（general soreness)」，其後拔拿在球迷圈內廣傳形容他為將軍。

與畢拿相識超過10年的經理人班尼李。NBACentral X圖

畢拿遇生涯大傷 經理人深信他能在退役前奪冠

與畢拿相識超過10年的經理人班尼李則在聲明中表示，他的受傷對他和團隊而言無疑是沉重的打擊，但這也是旅程的一部分，李也堅定地說：「我深信他在職業生涯結束前一定會贏得總冠軍，我的信念從未動搖，我親眼看著他支持並鼓舞無數人的生活，包括我自己，現在是大家團結在他身邊，給他同樣支持的時候了，接下來幾天我們會做出一些務實的決定，然後繼續向前走。」

