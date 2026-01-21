NBL｜下半場全⾯爆發 香港⾦⽜主場⼤勝⽯家莊翔藍 開季豪取11連勝

香港⾦⽜周二（20 ⽇）於 2025-26年全國男⼦籃球聯賽（NBL）坐鎮福⽥主場迎戰⽯家莊翔藍，憑下半場強勢發揮，以114：77輕鬆取勝，豪取開季11連勝，繼續成為今季聯賽唯⼀保持不敗的球隊，穩守榜⾸位置。

上半場手感遇冷

香港⾦⽜今仗正選陣容為盧藝文、盧杜偉、孫晨然、巴爾文（Ondřej Balvín）及美⾂鍾斯（Mason Jones）。美⾂鍾斯甫開賽即火⼒全開，3投3中迅速攻入7分。不過香港⾦⽜外線⼿感慢熱，三分球開局4射全失，讓對⼿有機可乘，⾸節雙⽅以 20：20戰成平⼿。

次節比賽形勢依然膠著，雙⽅多次互換領先。香港⾦⽜半場以46：44微弱優勢返回更衣室。上半場香港⾦⽜三分球14射僅 3 中，命中率不⾜ 21.4%。

下半場轟68:33攻擊波

易邊後，兩隊初段繼續拉鋸，比分咬緊。直⾄第三節中段，香港⾦⽜突然發⼒，在美⾂鍾斯、阿諾斯克及厄特爾⼆世（Michael Ertel II）接連突破帶動下，打出⼀段 22：4的攻勢，將比分拉開⾄ 78：59，奠定勝局。

末節，香港⾦⽜全⾯掌控戰局，球員⼿感轉順。厄特爾⼆世表現最搶鏡，三分球5射4中，單節獨取14分，帶領球隊單節淨勝 36：18。最終香港⾦⽜以 114：77⼤勝⽯家莊翔藍，開季連勝場數增⾄11場。

上陣球員都有得分

今仗香港⾦⽜上場球員全部有得分入帳，其中有4名球員得分上雙，美⾂鍾斯攻入全場最⾼24分。厄特爾⼆世貢獻19分，阿諾斯克有16分進帳，巴爾文收獲14分。

香港⾦⽜主教練解立彬表⽰：「球隊取得11連勝，之前每場都是贏 20、30 分，所以，球員在思想上，積極性及調動⽅⾯都出現鬆散的情況，所以這場賽事的上半場可謂為球隊敲響了警鐘。希望在下⾯幾場主場賽事球員能專注賽事。」

香港⾦⽜將於周五（23 ⽇）假啟德體藝館迎戰⻑沙勇勝，於下周⼆（27 ⽇）假荃灣體育館迎戰貴州猛龍。