NBA｜快艇作客110：106險勝巫師 哈登狂轟36分奠勝 快艇六連捷
更新時間：19:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:45 2026-01-20 HKT
NBA週一上演快艇作客以110：106險勝巫師的戲碼，快艇豪取六連勝。快艇核心球員哈登（James Harden） 全場狂轟36分，為球隊鎖定勝局。
比賽上半場雙方分數非常接近，快艇以一分的優勢領先巫師54：53。然而第三節快艇不斷失誤，讓巫師反超79：81。末段高潮迭起。巫師米杜頓（Khris Middleton） 三分線外博得犯規，三罰全中追平比分。哈登於37秒兩罰全中，助快艇領先108：106。最後5.9秒，哈登再獲得罰球機會，此前16罰全中的他竟兩射皆失。可惜巫師未能保護籃板，球權重回哈登手中，他隨即再遭犯規。這次他兩罰全中為球隊奠定勝局。最後快艇以110：106險勝巫師 。
哈登（James Harden） 全場狂轟36分，20罰18中。快艇此役在三分線外手感冰冷，28射僅5中。球隊憑藉堅韌防守及罰球線上38投33中，命中率86.8%的高效表現取勝。巫師則苦吞七連敗。
最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
2026-01-19 10:25 HKT