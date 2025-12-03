大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮

大埔宏福苑五级大火后，有龙头地产商近日祭出「最强禁烟令」，地盘内不止食烟，连「带烟包」亦会被罚款及「永不录用」，禁令于本月（12月）1日起生效，网民激赞有关禁到尽的规定，认为起榜样作用。

大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样↓↓↓↓

有网民昨日（2日）在社交平台上载一张图片，显示有本港龙头地产发展在地盘贴出的最新禁烟公告，与以往不同，这次的警告极具视觉冲击力，楼主在帖文中大赞「呢啲咪榜样啰」。

公告上方是一张工人在棚架上吸烟的相片，配上「阿生你又喺度食烟呀？」的质问，并直接引用大埔火灾新闻：「宏福苑四级火(应为五级火)，疑因工人棚架吸烟引起，网民曝光证据相片，激烈要求追究责任」。

而下方白纸黑字的警告正文，更非常有力：「警告：由本星期(1/12)开始，所有发现烟包的工人将会罚款$5000元并立即赶出地盘，永不录用，并通知ＸＸ总部，取消违例者所有地盘入闸许可！」

网民：希望所有地盘加入

禁令明确标示，在地盘若被发现携带烟包，除了即时解雇及罚款5000元，更会被列入集团的「黑名单」，所有地盘都不能再进入。

不少网民对发展商的做法表示支持，认为是杜绝地盘火警隐患的必要手段：「希望可以永久执行，并希望所有地盘加入。」

有人更建议：「直头整个工人名册，喺一个地盘因为咁而被炒嘅其他地盘都唔请，我谂就冇人再敢喺地盘内面乱咁食烟。」不过亦有网民担心执法困难：「想问下点罚到d日薪工人既钱」、「外劳会惊？」

在大埔宏福苑发生五级大火后，早前已有地盘贴出「罚款$3000及即时赶出地盘」的禁烟令，引起网民关注，当时已有行内人指出，只要严格执行，向违规工人的雇主施压，措施是绝对可行。

来源：wakarimasu__＠Threads

