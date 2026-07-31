星島申訴王｜學生走入中電低碳能源教育中心 砌LEGO風力裝置了解核電運作認識國家安全

「今天的頒獎禮不是終點，而是一場播下種子的見證。」署理警務處處長簡啟恩早前在「NStudio同心‧共創‧護國安」推廣計劃書比賽頒獎禮的致辭，如今讓青年人在實踐中生根發芽。警務處國家安全處日前安排比賽獲獎學生及青少年制服團隊學員，參觀中電低碳能源教育中心，親身探索能源科技，解構大亞灣核電廠的設計與運作安全，體會能源與國家安全的緊密聯繫。

活動於香港城市大學劉鳴煒學術樓舉行，涵蓋中小學生、制服團隊學員及家長約20人。中心設有五大主題展區，全面介紹氣候變化、可再生能源（太陽、風、水能）與轉廢為能、天然氣發電，並深入拆解大亞灣核電站的安全機制與未來發展。學生們除了認真聆聽導賞，更在工作坊親手組裝LEGO風力發電機，透過動手實踐了解發電原理，體會開發綠色能源對保障國家資源安全的作用。

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就讀慈幼學校的小二學生詹欣希分享，她在工作坊中與心光學校的視障同學合作組裝風力裝置，從中理解風能的運作與應用，深刻體會到節能減碳對保護生態的意義，在生態安全方面上了生動的一課。

青少年制服團隊同樣獲益良多。香港航空青年團學員簡宇辛指出，香港日常依賴核能、太陽能、水力及轉廢為能等多種能源，從手機充電、煮飯煲水至汽車出行都息息相關，若資源安全缺乏保障，民生將受重大影響。學員徐兆勤對核能的高效印象深刻，體會到資源安全在於分散使用，避免單一能源缺失導致社會癱瘓；學員蔣翱謙則在了解大亞灣核電站運作後表示，設施經過嚴密測試，極具安全性與可靠性，深刻認識到核安全是國家安全不可或缺的一環。

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身兼「NStudio同心‧共創‧護國安」推廣計劃書比賽評審的中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，國家「總體國家安全觀」涵蓋20個領域，其中資源、生態、數據、網絡及核安全五個層面與電力行業息息相關。她期望透過實物展示與互動體驗，生動展現核安全的保障機制，並讓年輕人了解電力公司在維繫可靠供電中的角色。莊偉茵強調，大亞灣核電站營運逾30年來，安全紀錄一直保持國際頂尖水平，中電希望持續教育工作，提升社會對總體國家安全觀的認識。