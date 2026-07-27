長鑫科技登陸科創板升465% 市值3.28萬億創A股新高 野村癲嗌116元 碧桂園錯失紅利

內地記憶晶片龍頭企業長鑫科技（688825）今日（27日）登陸A股科創板，一舉創下多項紀錄。該股開市報49.5元（人民幣，下同），較招股價8.66元升逾471%，其後最多升535%至55.03元，午後升幅收窄，最終收市報49元，升465%，市值高達3.28萬億人民幣，一舉擊敗工商銀行（601398）成市值最高A股。

散戶一手賬面賺逾2萬元

根據上交所公告顯示，長鑫科技網上搖號中籤號碼共有770.22萬個，以每名中籤者獲分派500股計，即首日收市賬面賺2.017萬元。

兄弟公司兆易創新急跌

所謂有人歡喜有人愁，雖然長鑫科技上市首日暴漲，但其兄弟公司兆易創新（603986）卻急跌5%，不少晶片股亦見向下。長鑫科技和兆易創新創始人均為朱一明，其中長鑫科技是兆易創新的下遊代工廠。

碧桂園創投每股轉讓價僅2.22元

碧桂園創投作為早期投資方，因提前全額退場，徹底錯過了這輪上市紅利。據內媒引述資料指出，碧桂園創投旗下平台佛山市南海區匯碧五號股權投資合夥企業（有限合夥），於2024年12月將所持長鑫科技1.56%全部股權，以作價20億元轉讓給合肥國資平台合肥建長股權投資合夥企業，每股單價僅2.22元。

野村料市佔率增長加快

另一方面，野村給予長鑫科技116元人民幣的目標價，預計其市佔率增長將會加快，並指其估值或達主要競爭對手美光科技約兩倍的水平。該行分析師預計，市場對Agentic AI需求到2030年將推動全球記憶體使用量增加7倍以上，估計長鑫科技記憶體晶片產量年均增長40%至45%，帶動其DRAM全球市佔率由目前約10%提升至2028年底的18%。

晨星憂缺乏EUV設備

不過，晨星分析師Jing Jie Yu上周發報告稱，估算長鑫科技的合理價值為每股14.90元人民幣，主因在缺乏極紫外光刻（EUV）設備下，公司要推進傳統DRAM技術將變得愈來愈困難。

刷新科創板IPO最高融資紀錄

此外，長鑫科技上市創下多項紀錄，公司實際融資總額達579.19億元，刷新科創板IPO最高融資紀錄，扣除發行費用後淨額約576.38億元；若超額配售選擇權全額行使，預計融資總額約666.07億元，融資淨額約663.1億元。

市值佔近科創50成分股一半

長鑫科技開盤總市值約3.31萬億元，成為A股首隻開盤市值突破3萬億元的科技股，更超越中芯國際，成為科創板市值最高上市公司。截至7月25日，科創板611隻股票總市值為14.06萬億，科創50指數成分股總市值6.79萬億，而長鑫科技上市首日市值就近3.3萬億，亦即一家公司幾乎就佔了科創50成分股的一半。

A股首隻單日成交額突破千億個股

同時，該股上市首小時成交額突破千億元，成A股首隻單日成交額突破千億的個股，且在此巨量成交下仍維持逾50%的換手率，整體交投活躍程度空前。

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