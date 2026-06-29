恒指期結日彈354點 大型科網股領軍 美團漲5% 專家料迎「七翻身」｜港股收市

港股在連日跑輸亞洲主要股市和跌幅巨大後，於期結日終見反彈，恒指在主要科網股回暖的帶動下高開高走，重返23000關收市，收報23026點，升354點或1.6%，港股表現略勝其他亞洲主要股市。其他亞洲主要股市表現分化，其中宣布史上最大投資計劃的韓股先跌後回穩，僅跌0.2%收市。

亞洲主要股市走勢分化 韓總指跌0.2% 日股升0.2%

亞洲主要股市中，韓國宣布推動800萬億韓元（約4萬億港元）投資計劃，韓國綜指扭轉跌勢，從下跌3.4%一度倒升，全日收跌0.2%，韓國創業板指數更大升8.1%收市。日經平均指數亦收升0.2%；台灣加權指數收升1%；內地上證指數4000關失而復得，倒升1.2%收市。

恒指收升1.6% 重返23000關 北水再估逾百億元

恒指高開156點後升幅擴大，最多升512點，報23183點，重返23000關，尾市稍回順，全日企穩兩萬三關收市，收報23026點，升354點。國指收報7605點，升144點或1.9%。科指收報4393點，升137點或3.2%。大市成交3153億元，連續7個交易日維持3000億元水平。但北水沽貨力度加劇，再流走103.4億元，連續第三日淨流出，兼是今年4月8日以來最大單日淨流出。

ATM撐市 百度旗下芯片傳來港上市

大型科網股回暖支撐大市向上，美團（3690）走高5.3%，收報67.65元；阿里巴巴（9988）揚3.9%，收報93元；騰訊（700）向上2%，收報420.2元；快手（1024）漲2%，收報41元。傳百度（9888）旗下昆侖芯計劃以估值約500億美元（約3900億港元）在港上市，消息刺激百度大升5.6%，收報104.3元。至於即將轉為雙重主要上市、有望入港股通的網易（9999）急升6.3%，收報199.4元。

內地醫保出初審名單 石藥集團升近7%

超600個藥品通過內地醫保名單初審，「醫保+商保」雙目錄談判進入實質性階段，港股醫藥概念股爆發，石藥集團（1093）大升6.9%，收報7.15元，為表現最佳藍籌股。藥明生物（2269）揚6.8%，收報35.28元；晶泰控股（2228）大升14.7%，收報7.74元；榮昌生物（9995）飆升14.4%，收報79.7元；康諾亞（2162）大升14.1%，收報73.1元。藥捷安康（2617）擬斥最多1億人民幣回購股份，股價急升39.8%，收報12.72元。

三新股高收 白鴿在線賺逾1.1萬元

3隻新股首掛，白鴿在線（2672）收報73元，較招股價15.6元飆升3.7倍，一手帳面賺11480元；禮邦醫藥（9637）收報46元，較招股價22.6元大升1倍，一手帳面賺2340元；海光芯正（1191）收報165元，較招股價114元升44.7%，一手帳面賺2550元。

個股方面，內地報道，在4月內地乘用車輔助駕駛域控晶片裝機總量中，地平線機器人（9660）超越特斯拉躍升至第二位，該股彈高14.9%，收報4.14元。世茂服務（873）主席許世壇因同系公司「上海世茂」存在披露違規問題，正面臨中國證監會的處罰和警告，及被實施為期六年的證券市場禁入措施，惟世茂服務仍揚6%，收報0.44元。小鵬集團（9868）新車MONA L03定於7月2日舉行發布會，該股向上4%，收報47.4元。

伍禮賢：恒指或上試23800點至24000點 翻身7月反彈維持

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股強勢主要是早前累計跌幅大的大型科技股反彈和資金出現輪動炒作所致，本月已從26000點高位回落至今，累計跌幅已有逾3000點，當前反彈僅收復其中一小部分，料恒指短期內有機會上試23800點至24000點，另外他指，按照傳統「六絕月」已錄得較大跌幅，傳統下月「七翻身」亦有望維持反彈趨勢。

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港股今早顯著反彈，恒指高開155點後，升幅擴大，最多升逾500點，高見23183點，中午收報23153點，升481點或2.13%，半日成交約1,729億元；科指中午收報4412點，升156點或3.68%。

百度受惠昆侖芯上市消息

大型科網股普遍造好，成為支撐大市的主力。據報百度（9888）旗下昆侖芯擬赴港上市，估值約500億美元，消息刺激百度半日升7.14%，報105.8元。

其他科網股亦見追捧，美團（3690）半日升7.47%，報69.05元，阿里巴巴（9988）升6.15%，報95元；京東（9618）升5.21%，報101元；騰訊（0700）升3.98%，報428.2元；小米（1810）亦升3.36%，報22.14元。

石藥大漲逾一成 表現冠藍籌

醫藥股板塊受市場追捧。國家醫保局表示，6月29日共有557個藥品通過醫保目錄初審，另有54個藥品通過商保創新藥目錄初審，標誌着「醫保+商保」雙目錄談判進入實質性階段，新引入的預申報及8年價格保護等機制亦同步落地。

受消息帶動，創新藥板塊集體上漲。藍籌股方面，石藥集團（1093）升10.46%，報7.39元，為半日表現最佳藍籌；信達生物（1801）緊隨其後升7.52%，報5.65元。其他醫藥股升幅更為顯著，藥捷安康（2617）擬斥最多1億人幣回購股份，半日急升39.56%，報12.7元；榮昌生物（9995）升15.43%，報80.4元；晶泰控股（2228）亦升15.11%，報7.77元。

地平線半日大升逾15%

個股方面，地平線機器人（9660）升15.24%，報4.16元，消息指4月內地乘用車輔助駕駛域控晶片裝機總量達60萬，地平線超越特斯拉（Tesla）躍升至第二位，裝機量逾8萬，佔比13.6%。

新股表現持續熾熱。白鴿在線（2672）首掛半日升317.95%，報65.2元；禮邦醫藥（9637）升100.53%，報45.32元；海光芯正（1191）升45.53%，報165.9元。

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港股傳統「六絕月」接近尾聲，截至上周五恒指6月累跌2510點，較今年1月高位28056點，累計跌19.1%，接近「技術性熊市」，但有分析指港股即將迎來「7月翻身月」，不排除在資金買入之下，恒指有望觸發反彈，預料恒指本周走勢或將於22500至23200點區間上落。

美伊重啟霍爾木茲海峽談判

外圍方面，美媒Axios引述一名美國高級官員指出，美伊已同意停止近期的空襲，並重啟有關霍爾木茲海峽爭議的談判，以避免局勢進一步升級，危及雙方早前達成的臨時和平協議。不過，國際油價今早仍向上，紐約期油暫升0.92%，報69.87美元；布蘭特期油升0.76%，報73.15美元。

此外，韓國據報將於今日（29日）宣布「三大工程」計劃，總統李在明將與政府各部門、三星電子和SK海力士的官員會面，並發布政策和投資公告。韓股今早仍跌1.4%，報8291點；日股亦跌0.85%，報68777點。

恒指高開155點 攜程升4.5%

港股方面，恒指上周收22671點，跌405點，全周累跌1252點，跌幅達5.2%，連跌七周，是逾10年以來最長的單周跌浪，今早則高開155點，報22827點。藍籌股中，攜程（9961）開市升4.5%、網易（9999）升4.11%，為表現較佳股份。

重磅科技股向好，阿里巴巴（9988）開市升2.5%；騰訊（700）內測新App「TenPayGo」，升1.3%；美團（3690）升3.5%；小米（1810）升1.3%，京東（9618）亦升逾3%，百度（9888）更升4%。

智譜模型檢測漏洞媲美Mythos

個股消息中，智譜（2513）近日發布其模型GLM-5.2在其他更通用的任務上，仍落後於Anthropic和OpenAI的模型，但部分研究人員聲稱，該模型在某些漏洞檢測和網絡安全場景中可與Anthropic的Mythos模型媲美。該股今早報2040元，跌0.3%。

世茂主席面臨中證監處罰

世茂服務（873）昨晚公布，主席許世壇因同系公司「上海世茂」在2020至2022年期間的財務資訊存在披露未能及時披露及遺漏的問題，正面臨中國證監會的處罰，許除了被罰款490萬元人民幣和遭警告，還將被實施為期六年的證券市場禁入措施。該公司強調，事件未對公司業務及營運造成重大不利影響。該股今早報0.415元，無起跌；同系世茂集團（813）則報0.071元，亦無起跌。

海光芯正公開發售超購1295倍

新股消息中，海光芯正（1191）公開發售部分錄約1,295倍超購，一手中籤率4%，國際發售超購約14.5倍。該股開市報199.9元，升75%。

禮邦醫藥國際發售超購逾18倍

禮邦醫藥（9637）公開發售部分錄約962倍超購，一手中籤率6%，國際發售超購逾18倍。該股開市報42元，升85%。

白鴿在線開市大升

白鴿在線（2672）公開發售部分超購約241倍，一手中籤率10%，國際發售超購約1.4倍。該股開市報61.1元，升291%。

陸秉鈞：審慎看好港股7月表現

獨立分析師陸秉鈞表示，港股近期巨大跌幅，或令多隻港股估值吸引，預期在資金的追入下將為港股帶來一定支持，甚至有望反彈，審慎看好港股7月表現，料恒指本周走勢或將於22500至23200點區間上落，7月的走勢將在22300至23800上落。他提醒投資者，因港股短線氣氛大幅轉差，不容易觸發可觀反彈，相信有機會繼續先整固甚至再稍為試一試底部支持，而且美元指數必須要停止上升，港股才有喘息機會。

聶振邦：恒指有望重試22800點

高歌證券金融首席分析師聶振邦則表示，港股連日跌幅大，恒指今日有望跟隨夜期反彈，重試22800點，而重返23000關則需有進一步的利好消息。

至於中東局勢再次不穩，陸秉鈞說，除非海峽再被封，而且持續一段長時間，否則全球市場都不太會再受中東消息所影響了。聶振邦則說，中東局勢的關鍵要看國際油價是否明顯上漲，若本周油價走勢與此前基本持平，那麼全球通脹擔憂就不會顯著加劇。

展望本周，中國6月官方製造業PMI，美國6月非農、失業率數據等重磅數據將出爐。美國總統特朗普將於本周六（4日）發表演講，或涉及中東戰局最新部署；而儲局主席沃什本周將出席歐央行年度政策論壇並發表講話。

