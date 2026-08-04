機場文化藝術節展唐樓石庫門細訴港滬故事 張李佳蕙：可沉浸式感受雙城氛圍

「香港國際機場文化藝術節2026」今日揭幕，以「香港上海雙城聚」為主題，展出香港唐樓與上海石庫門，展出兩種歷史建築的特色。展覽由即日起至11月8日。

張李佳蕙：雙城樞紐共鳴 裝置首橫跨兩大樓

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，香港和上海兩地都是東西文化交匯的重要樞紐，在經濟、文化、藝術、民生方面互相影響。藝術節的展覽裝置以香港的唐樓和上海的石庫門兩種標誌性建築為創作靈感，適逢二號大樓自五月開始啟用，裝置首次橫跨兩個客運大樓，亦設有兩地攝影作品和畫作展覽等，旅客可沉浸式感受雙城氛圍。

張李佳蕙特別提到，展覽會在香港機場及上海虹橋機場共同展出，展現兩地的緊密合作。她預告，除展覽外，接下來的四個周末，機場也會上演多場雙城特色音樂表演，包括古典音樂、爵士樂、合唱演出等。她稱，希望旅客不論是在啟程出發之前，還是等待家人從海外歸來之時，可放慢腳步欣賞機場帶來的文化藝術體驗。「我們是香港的窗口，也是香港藝術的窗口。」

展出雙城建築特色 讓旅客感受兩地層疊城市記憶

「香港國際機場文化藝術節 2026」的沉浸式裝置以香港唐樓與上海石庫門為靈感，透過有蓋走廊、庭院及建築細節組成的風格化街景，讓旅客感受兩地層疊的城市記憶。

機管局企業事務總監張永翔指出，今年機場預計客運量達七千多萬人次，相信是一個很好的平台去展現香港文化、中華文化和國際文化，香港機場作為門戶，亦有責任讓旅客感受文化藝術氣息。

張永翔續指，這次除了邀請香港藝術家外，也邀請上海藝術家參與，原因是兩地文化和生活方式有相似之處，亦有許多人文和商務交流。他舉例指，香港每日有27班航班直飛上海，是香港最繁忙的國內城市航線。張永翔又指，今年藝術節主要展覽區位於二號客運大樓，因這裡採光和空間感強，和一號客運大樓的氛圍和效果有所不同。

現代長衫融洋紫荊麻將 旅客可試穿圍裙

二號大樓展覽區域展出五件現代長衫，系列靈感取材自多個香港元素，包括洋紫荊、本地麻將文化、本地宗祠建築內的陶瓷磚紋等。展覽區設互動區，擺有長衫造型設計的圍裙，供公眾試穿。張永翔形容互動區的長衫旗袍「入得廚房，出得廳堂」，款式有男裝也有女裝，歡迎不同旅客試穿。

二號大樓亦展出兩地的攝影作品，以及本地新銳藝術家的畫作等。一號客運大樓接機大堂的螢幕亦有投影一些藝術作品，由兩地的青年和學生繪畫而成，繪畫兩地的景色，例如香港中環的摩天大廈、上海陸家嘴等。

記者：周育瑩

攝影：汪旭峰